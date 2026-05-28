Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul

Incidentul s-a produs în urmă cu aproximativ o săptămână, pe un teren din localitatea Perii Vadului din județul Sălaj.

După ce ursul i-ar fi atacat turma de oi, ciobanul a decis să intervină și să omoare animalul. Ajutat de câinii de la stână, acesta s-ar fi ascuns în spatele unui copac, iar în momentul în care ursul a trecut pe acolo, ciobanul l-ar fi lovit în zona capului. Ulterior, ciobanul i-ar fi aplicat mai multe lovituri de topor, până când animalul a murit.

După ce ar fi ucis ursul, ciobanul l-a jupuit și i-a vândut blana. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma unei autosesizări, iar blana a fost recuperată și predată autorităților.

„Din cercetări, s-a stabilit faptul că un bărbat de 50 de ani, din comuna Ileanda, în timp ce se afla cu turma de ovine în extravilanul localității Perii Vadului, cu ajutorul câinilor de la stână și folosindu-se de un topor, ar fi ucis un exemplar de urs care ar fi atacat ovinele. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, blana animalului a fost predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Sălaj.

