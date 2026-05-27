Turist străin, mușcat de urs la Barajul Vidraru

Un echipaj SMURD a intervenit miercuri pe Transfăgărăşan, în zona Barajului Vidraru, după ce un turist străin ar fi fost muşcat de mână de un urs, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş citat de Agerpres.

"Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru pentru acordarea îngrijirilor medicale unui turist de cetăţenie străină care, din primele informaţii, ar fi fost muşcat de mână de un urs", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Paramedicii ajunşi la faţa locului au constatat că victima este un bărbat în vârsta de aproximativ 45 de ani.

"În urma evaluării, s-a constatat că prezintă plăgi muşcate pe antebraţul stâng. Persoana este conştientă, cooperantă", au precizat reprezentanţii ISU Argeş.

Bărbatul a fost preluat şi transportat la spital de către echipajul SMURD.

În zonă a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT.

Peste 20 de apeluri care semnalau prezenţa urşilor în zonele populate au fost înregistrate în ultima săptămână, potrivit datelor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Argeş. Pentru evitarea unor atacuri, autorităţile îi sfătuiesc pe cetăţeni să rămână în locuinţe, să păstreze distanţa faţă de animal, să nu îl hrănească şi să nu încerce să se fotografieze cu acesta.

