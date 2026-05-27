Sindicatele din Senat avertizează că noua lege a salarizării poate bloca sistemul public

Reprezentanţii sindicatelor susţin că documentul nu respectă criteriile de echitate salarială, ierarhizare corectă şi recunoaştere a responsabilităţii activităţii desfăşurate în instituţiile fundamentale ale statului.

Apel către Guvern și Parlament

Sindicatele cer Guvernului, liderilor politici, parlamentarilor şi comisiilor de specialitate să modifice proiectul şi să elimine ceea ce numesc „dezechilibre evidente” din actuala formă a legii.

Într-un comunicat citat de Agerpres, acestea afirmă că este „inacceptabil” ca angajaţii de specialitate din Parlament să fie plasaţi într-o categorie salarială inferioară, fără o evaluare corectă a complexităţii muncii şi a responsabilităţii profesionale.

Sindicatele invocă rolul constituțional al Parlamentului

„Nivelul coeficienţilor de ierarhizare propuşi încalcă inclusiv principiul constituţional al echilibrului şi egalităţii între puterile statului, fără a ţine cont de rolul constituţional al Parlamentului României, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul nu este o instituţie administrativă obişnuită. Activitatea legislativă, controlul parlamentar, relaţiile interinstituţionale şi internaţionale, procedurile constituţionale şi funcţionarea comisiilor parlamentare sunt susţinute zilnic de un corp profesional specializat, care asigură continuitatea şi funcţionarea efectivă a instituţiei”, au transmis sindicatele.

Potrivit reprezentanților sindicali, actuala variantă a proiectului transmite un mesaj periculos despre modul în care este tratată expertiza profesională din instituțiile statului.

„Forma actuală a proiectului transmite un semnal periculos că expertiza, stabilitatea şi responsabilitatea profesională din instituţiile fundamentale ale statului sunt tratate ca elemente secundare”, au precizat acestea.

Sindicatele consideră că nivelul coeficienţilor propuşi pentru personalul Parlamentului nu reflectă importanţa instituţiei şi rolul funcţiei publice parlamentare.

„Atragem atenţia că forma actuală a proiectului, precum şi nivelul coeficienţilor de ierarhizare propuşi pentru personalul Parlamentului României nu reflectă importanţa constituţională a instituţiei şi rolul esenţial al funcţiei publice parlamentare în arhitectura statului român”, au mai arătat acestea.

Problemele care pot apărea în sistem

Reprezentanţii sindicatelor avertizează că o lege construită fără criterii reale de echitate poate produce efecte grave în sistemul public.

Printre riscurile menţionate se află deficitul de personal, plecarea specialiştilor din sectorul public, scăderea interesului pentru funcţia publică şi pierderea expertizei administrative acumulate în timp.

Sindicatele amenință cu acțiuni legale

Organizaţiile sindicale spun că vor folosi toate mijloacele legale şi instituţionale pentru a apăra stabilitatea funcţiei publice parlamentare şi pentru a obţine o salarizare considerată echitabilă.

„Nu solicităm privilegii. Solicităm respect instituţional, predictibilitate şi o salarizare corectă, raportată la responsabilitatea şi importanţa activităţii desfăşurate. Solicităm corectarea coeficienţilor de ierarhizare propuşi pentru personalul Parlamentului României, astfel încât aceştia să reflecte în mod real nivelul atribuţiilor, responsabilitatea şi specificul activităţii parlamentare, inclusiv stabilirea unor coeficienţi echitabili pentru funcţiile de specialitate parlamentară”, au mai transmis acestea.