Acesta a fost unul dintre subiectele dezbătute la DC Conducem, iar totul a plecat de la declaraţia lui Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

"În 2025 Parlamentul României a adoptat o lege (42/2025) prin care s-a stabilit că în a treia săptămână din luna Mai este organizată „Săptămâna siguranței rutiere”. Pentru mulți pare o idee minunată. Pentru mine, ca om implicat activ în domeniul siguranței rutiere, este doar marketing! Ca specialist în accidente și cercetător științific în drept penal, concentrat pe infracțiunile contra persoanei, pot susține fără rezerve că avem nevoie de modificări legislative substanțiale pentru a îmbunătăți situația privind siguranța rutieră și pentru a garanta, în mod efectiv, dreptul victimelor la despăgubiri decente.

Pentru a face astfel de modificări legislative ai nevoie de o imagine cât mai corectă a fenomenului și de soluții, cu suport tehnic și științific, îmbrățișate de oameni politici care pot avea inițiative legislative.

Noi, departe de a avea o imagine corectă a fenomenului, și incapabili să acceptăm soluții reale pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și pentru garantarea efectivă a drepturilor victimelor, acceptăm soluții simple, dar de imagine, care creează impresia de implicare. „A face operă legislativă înseamnă cea mai adâncă cunoaștere a nevoilor țării, o temeinică stăpânire a științelor sociale, perspicacitate din partea legiuitorului în a sesiza cauzele sociale și fantezie constructivă pentru a găsi remediile cele mai adecvate”, spune academicianul și sociologul Dimitrie Gusti. Noi, la 100 de ani distanță, fără a cunoaște nevoile țării, fără stăpânire a științelor sociale, fără perspicacitate și fantezie constructivă, nu suntem capabili să identificăm soluții optime pentru protejarea persoanelor vătămate în accidente rutiere lăsându-le în întuneric, însă luminăm Parlamentul în diverse culori, pentru a marca o mare „reusită”! Mulți, desigur care nu mă cunosc, s-au întrebat de ce nu mă alătur acestui demers. Răspunsul este unul simplu: pentru mine principiile și soluțiile reale sunt mai importante decât marketingul!", a scris Cătălin Codescu pe Facebook.

CITEŞTE ŞI Cel mai important sfat de conducere defensivă. Titi Aur: În jungla din România, trebuie să te aștepți la așa ceva

Titi Aur a reacţionat, la DC Conducem: "Mult sub aşteptări. Toată lumea pleacă acasă, nu se întâmplă nimic"

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a participat la conferinţa pe siguranţă rutieră organizată la Palatul Parlamentului, a văzut declaraţia lui Cătălin Codescu, şi a tras concluziile.

"O conferință la care vin persoane importante, se spun de fiecare dată lucruri importante. Punctele de vedere de această dată au dus înspre educație, educație rutieră. Aproape toată lumea a vorbit despre educație rutieră, doar că, din păcate, și în alți ani — și eu cred că și anul acesta va fi același lucru — se spun lucruri minunate, se vorbește frumos, se discută subiecte concrete din trafic sau despre siguranța rutieră, doar că după astfel de întâlniri pleacă toată lumea acasă și nu se întâmplă nimic. Sau aproape nimic. Nu neapărat zero, dar aproape nimic.

Oricum, mult, mult, mult sub așteptări. Ai putea avea, după o astfel de discuție, o masă rotundă la care vin acolo și miniștrii, și deputați, și senatori, și ONG-uri, și tot felul de... și Poliția Rutieră, și tot felul de entități, să zic, aparent implicate în siguranța rutieră. Da, am luat și eu cuvântul foarte puțin, câteva minute, că așa a fost... a fost timp în care eu i-am certat, că mi-au dat cuvântul la urmă și mi-au spus... mi-au spus că: „Uite, acuma o să tragă Titi Aur o concluzie”. I-am certat și am spus că discutăm aici în sediul Parlamentului, dar în niciun program de partid n-am văzut pusă siguranța rutieră ca obiectiv", a declarat Titi Aur.

"Toate rămân în neant, se evaporă"

În ceea ce priveşte declaraţia lui Cătălin Codescu, Titi Aur a spus că "nu sunt de acord 100% cu această părere a domnului Codescu, dar parțial da. De ce spun asta? Este bine să ai, să zic, anumite momente în care atragi atenția, în care, să zic, atenția publică sau, eu știu, agenda săptămânii respective ar trebui să fie siguranța rutieră. Din păcate, în sistemul nostru, fără acea coordonare a siguranței de undeva concret, tragi niște semnale de alarmă în această săptămână sau apar niște acțiuni pentru că e Săptămâna Siguranței Rutiere. În primul an când a apărut, a fost mai mare interesul; în al doilea an, un pic mai mic interesul și probabil, încet-încet, va deveni așa, o normalitate, o banalitate — iar vine Săptămâna Siguranței Rutiere.

Dar neavând cine să preia, să le pună pe căprării și să tragă mai departe ca să se aplice anumite lucruri... Care se discută și la o astfel de conferință, să știți că se discută sau se pun anumite probleme foarte serioase, sau în Săptămâna Siguranței Rutiere sunt anumite acțiuni făcute și bine intenționat, dar chiar și reușite ca și mesaj, ca și acțiune, ca și participare a unor... adică nu e chiar o banalitate. Doar că toate alea rămân undeva în neant așa, se evaporă, se duc ca o... e ca o abureală, chiar la propriu, chiar ca un abur. De ce? Pentru că... pentru că nu există cine să absoarbă acele informații, acel organism, acea organizație, acea entitate interesată de siguranța rutieră. Adică nu mi se pare în regulă ca la o astfel de conferință în sediul Parlamentului să nu fie reprezentat Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră. N-a fost acolo. Nu există. Și niciodată nu vine, nu doar acuma. Nu există acest Consiliu Interministerial, care este chiar un abur, că nu există fizic.

Și atunci, nefiind nimeni de acolo... adică acolo ar fi trebuit să fie cap de afiș președintele Consiliului Interministerial. Cine e ăla? Secretarul de stat, ministru, cine o fi să fie acolo. Niciodată n-am văzut pe cineva din partea Consiliului Interministerial, și nici acum, și nici în Săptămâna Siguranței Rutiere. Și din nou, la Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră nu există acest subiect, nu există Săptămâna Siguranței Rutiere, nu există Consiliul în primul rând, nu există președintele, nu există... nu există nimic. Și repet, cu toate că o să ne certe unii și o să spună că vorbim doar despre asta, că e obsesia mea sau a noastră deja, da, este singurul organism care ar fi putut, teoretic, să se implice. Și dacă nu există fizic acest organism și dacă nu-i prezent la astfel de conferințe, n-are cine să absoarbă acele informații, acele lucruri utile".