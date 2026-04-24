DCNews Stiri Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium FOTO
Data actualizării: 12:03 24 Apr 2026 | Data publicării: 11:34 24 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Un autoturism implicat într-o coliziune cu un autocamion a căzut de pe Pasarela Bucium din Iași, vineri, incidentul mobilizând mai multe echipaje de intervenție ale ISU și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Un autoturism implicat într-o coliziune cu un autocamion a căzut de pe pasarela Bucium din municipiul Iaşi, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit sursei citate, la locul solicitării se deplasează forţe din cadrul Inspectoratului, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de intervenţie şi descarcerare (AID), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

Intervenţia are ca scop salvarea persoanelor implicate

De asemenea, intervin şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

"Intervenţia are ca scop salvarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor medical şi asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea altor situaţii de urgenţă", a transmis ISU Iaşi.

Pompierii le solicită cetățenilor să evite zona, pentru a facilita intervenția echipajelor, să urmeze instrucțiunile autorităților, să conducă prudent și să își adapteze viteza la condițiile de trafic și drum.

Misiunea este în desfăşurare, conform Agerpres. 

Pacienta, în vârstă de 50 de ani, a fost extrasă din autoturism în stare de stop cardiorespirator în urma traumatismelor suferite, fiind inițiate imediat manevre de resuscitare de către echipajele medicale.

