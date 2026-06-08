Autopsie în cazul medicului rezident de la Spitalul Floreasca. Ce s-a descoperit

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Un medic rezident de 30 de ani a murit sâmbătă după-amiază la Spitalul Floreasca. A fost găsit decedat în toaleta unității medicale. Era în ultimul an de rezidențiat.

Un medic rezident de 30 de ani a murit sâmbătă după-amiază la Spitalul Floreasca. A fost găsit decedat în toaleta unității medicale. Era în ultimul an de rezidențiat.

La necropsie nu s-au identificat cauze organice ale decesului. Acum se fac investigațiile toxicologice. Suspiciunea în cazul acestui medic este că folosea fentanilul. De aceea se ia în calcul și o posibilă intoxicație cu fentanil. Sunt așteptapte rezultatele examenului toxicologic. Poliția a fost ieri la fața locului. A fost găsită o seringă. Medicii au încuiat și au izolat locul, apoi au anunțat autoritățile.

Fentanilul este un opioid extrem de puternic, utilizat în anestezie. În doze mari, poate provoca probleme respiratorii severe și stop respirator.

Deși inventarul substanțelor stupefiante de la Spitalul Floreasca nu indică lipsuri de fentanil, camerele de supraveghere au surprins un detaliu care a atras atenția anchetatorilor: Medicul rezident a luat un ac de unică folosință înainte de a intra în grupul sanitar.

Potrivit surselor consultate de DCNews, bărbatul era în ultimul an de rezidențiat pe post. După ce promova examenul de medic specialist în medicina de urgență avea postul asigurat la UPU Giurgiu. Medicii de la Floreasca l-au remarcat drept un coleg muncitor, amabil, gata oricând să preia o sarcină. Știau că soția lui era medic într-un spital din București.

„Nu a mai putut fi salvat”



Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a scris: ”Astăzi, un tânăr medic de doar 30 de ani a pierdut lupta pentru viațǎ. Transmit sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Nu voi face speculații și nu îmi voi da cu părerea despre cauzele acestui deces. Indiferent de rezultatul anchetei și al expertizei medico-legale, nimeni nu are dreptul să pună etichete sau să vină cu verdicte înainte ca toate faptele să fie cunoscute. Continuarea, aici - https://www.dcnews.ro/val-de-reactii-dupa-moartea-medicului-rezident-de-la-floreasca-tata-a-doi-copii-oamenii-care-lupta-zilnic-cu-moartea-nu-pot-fi-lasati-singuri-cu-tot-ceea-ce-aduna-in-ei_1059927.html