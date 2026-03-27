DCNews Stiri Accident grav în Dâmboviţa: Microbuz cu elevi implicat într-o coliziune cu un autocamion la Tărtăşeşti. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Data actualizării: 10:41 27 Mar 2026 | Data publicării: 08:38 27 Mar 2026

Accident grav în Dâmboviţa: Microbuz cu elevi implicat într-o coliziune cu un autocamion la Tărtăşeşti. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Autor: Tiberiu Vasile

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un accident rutier între un microbuz şi un autocamion a avut loc vineri dimineaţă, în Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, iar din cauza numărului mare de persoane implicate autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Update 2: 

În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane ( 11 copii și 2 adulți). 

Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului de către echipajele medicale alocate la caz. 

"În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, cinci victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare, respectiv patru minori şi un adult", anunţă ISU Dâmboviţa.

Cinci  persoane, 4 minori și 1 adult, vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare de specialitate. Trei copii vor fi aduși la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală , iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgoviște. Aceștia sunt conștienți si cooperanți.

"În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane (11 copii şi doi adulţi). Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. Patru minori şi un adult vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. Trei copii vor fi aduşi la Spitalul 'Grigore Alexandrescu' din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte. Aceştia sunt conştienţi si cooperanţi", au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Update:

Centrul Infotrafic a anunţat că microbuzul implicat în accidentul de la Tărtăşeşti este unul şcolar în care se aflau 14 elevi, din primele informaţii trei dintre ei suferind leziuni în zona capului.

"Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00", arată Centrul Infotrafic.

IPJ Dâmboviţa a transmis că se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, potrivit Agerpres.

Mai mulți minori şi un adult au fost răniţi în urma accidentului. La faţa locului au fost trimise suplimentar două ambulanţe din Bucureşti pentru a sprijini intervenţia, iar una dintre victime a fost preluată de elicopterul SMURD şi transportată la spital, conform România TV.
 


Știre inițială:

Un accident în care au fost implicate un microbuz cu elevi şi un autocamion a avut loc, vineri dimineaţă, în localitatea Tărtăşeşti, şi având în vedere numărul mare de persoane implicate a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, informează ISU Dâmboviţa.

"În această dimineaţă, în jurul orei 07:49 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie

For managing the situation, 11 SMURD crews intervene

Pentru gestionarea situaţiei intervin 11 echipaje SMURD, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple, precum şi un punct medical avansat.

Totodată, la faţa locului acţionează şi cinci ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean. De asemenea, a fost alertat şi elicopterul SMURD, conform Agerpres. 

Echipajele operative acționează pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și gestionarea situației la fața locului. Intervenția este în dinamică.

