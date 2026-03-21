Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător

Titi Aur a explicat, la DC Conducem, ce discuţie a avut cu unul dintre responsabilii unor astfel de echipe. Conform acestuia, discuţia a avut loc în momentul în care angajaţii echipelor de mentenanţă au fost duşi la cursuri de conducere defensivă pentru a învăţa cum să se deplaseze corect şi în siguranţă cu maşina, între locaţiile unde trebuie să asigure mentenanţa.

"Când am avut un curs cu cei care repară eoliene, cei care se urcă sus, la 120 de metri, îmi spunea cel de la SSM, de la siguranţă şi care i-a adus la mine ca să înveţe să se deplaseze corect cu maşina, că la angajare nu li se face protecţia muncii. Primul lucru pe care îl face un angajat la aceste firme este să fie trimis să se urce până sus, pe eoliană. La jumătate deja la e frică şi coboară. Când ajung sus, trebuie să fie legaţi în permanenţă cu două centuri. Unii ar vrea cu 3-4, pentru că nu se simt în siguranţă, le e frică.

Când muncesc în domeniu deja de 1 an sau doi, cu atât se îndesesc cursurile de protecţia muncii. Cu cât un angajat e mai vechi în meserie, cu atât e mai periculos pentru ei, pentru că ajung să meargă pe acea pală a eolienei, la înălţime, unde tangajul e de un metru când nu bate vântul tare, fără să se mai asigure. Şi abia atunci se îndesesc cursurile de pregătire, pentru a-i conştientiza pe angajaţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Ideea ar trebui mutată în şoferie

Titi Aur propune ca acelaşi sistem să fie aplicat şi şoferilor.

"Eu aş muta chestia asta şi în şoferie. Cu cât eşti şofer mai profesionist şi conduci mai mult, cu atât ar trebui să fii tras de mânecă mai des şi să fii învăţat, conştientizat, că ţi se poate întâmpla ceva. De ce? Tocmai pentru că un şofer profesionist, făcând asta toată ziua, îi intră în rutină şi nu o mai vede ca pe un pericol. Am avut o discuţie recent cu un părinte, un tată, care m-a întrebat dacă să îşi ducă fiul la cursuri de conducere defensivă imediat după ce ia permisul. Răspunsul este NU. El abia se acomodează cu volanul, cu pedalele, nu va face nebunii acum. Primele luni nu e în pericol. Abia după câteva luni vine pericolul, când mâinile, picioarele, se duc singure pe comenzi.

La şoferii profesionişti ar trebui făcute lucruri de protecţia muncii, iar asta se poate face în interiorul firmelor respective, ca să îi conştientizeze. Ei ştiu să circule, ştiu reguli de circulaţie, problema e să îi tragi de mână să le arăţi ce a păţit un coleg de-al lor, etc", a declarat Titi Aur.