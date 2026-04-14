€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
Semnalul de alarmă care trebuie să ajungă în Palatul Victoria. Titi Aur: Suntem într-un cerc vicios. Nu e suficient să avem șoferi buni
Data publicării: 23:00 14 Apr 2026

EXCLUSIV Semnalul de alarmă care trebuie să ajungă în Palatul Victoria. Titi Aur: Suntem într-un cerc vicios. Nu e suficient să avem șoferi buni
Autor: Roxana Neagu

masini trafic bucuresti foto pexels

Instructorul de conducere defensivă, Titi Aur, atrage atenția că România se află într-un cerc vicios, din care nu poate scăpa fără o coordonare guvernamentală.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, atrage atenția asupra cercului vicios în care se află România, fără o strategie guvernamentală. 

”Suntem într-un cerc vicios. Părinții de astăzi sunt tinerii, copiii de după revoluție, care n-au mai beneficiat de educație rutieră, care se făcea înainte de `89, organizat. Poliția Rutieră răspundea de tot ce înseamnă educație rutieră, de la copiii de școală până la obținerea permisului auto, școli de șoferi, ș.a.m.d. Părinții, neavând educație rutieră și fiind prinși în vâltoarea capitalismului sălbatic în care suntem, nu au timp să se gândească și la acest lucru.

”Nu e suficient să avem șoferi buni”

Mama, care cu siguranță își iubește copilul, și-l pune în spate sau chiar în față, chiar și nelegat în centură. Și nu o face pentru că zice ”dacă moare, fac altul”. Nu aceasta este formula. De fapt, nu conștientizează.

Cercul acesta vicios poate fi spart prin semnale de alarmă, dar, până când nu va ajunge semnalul de alarmă acolo sus, până când nu vom avea coordonarea siguranței rutiere, plecată de la nivel guvernamental, care să acționeze pe fiecare zonă, pe fiecare minister, nu e suficient să fie șoferii buni. Ai și pietoni, și bicicliști, și trotinetiști, și pasageri, etc. Tot spectrul acesta trebuie coordonat de cineva” atrage atenția instructorul de conducere defensivă Titi Aur, în emisiunea DC Conducem. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Avertisment de la FMI: Risc de recesiune globală și inflație de 6% dacă războiul din Iran continuă
Publicat acum 35 minute
Semnalul de alarmă care trebuie să ajungă în Palatul Victoria. Titi Aur: Suntem într-un cerc vicios. Nu e suficient să avem șoferi buni
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Negocieri Israel-Liban la Washington. „Discuții excelente” și o posibilă frontieră clară
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Patru miniștri români sunt acum în SUA. Bogdan Chirieac: Fiecare e pe barba lui!
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Vremea București. Prognoza meteo până în 22 aprilie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 12 ore si 50 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 14 ore si 39 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close