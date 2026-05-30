Ziua în care toţi şoferii din Bucureşti ar circula mai repede. Exerciţiu de imaginaţie propus de Titi Aur

Conform specialistului în conducere defensivă, există o metodă prin care şoferii din Bucureşti ar putea circula mai mult decât stau prin traficul din Capitală.

"În loc să se respecte niște reguli simple, clare, se duc unii că găsesc ei loc, se blochează și nu fac decât rău. Și cred ei că ei câștigă ceva. Ei poate atunci, pe moment, câștigi că nu mai stai la semafor, că te-ai strecurat... aparent ai câștigat. Practic, ai contribuit la blocajul ăsta general și de fapt ajungem să ne blocăm singuri. Adică eu mă bag în intersecția asta și blochez, și de fapt blochez pe un altul, care... pe un altul care, la un moment dat, mă blochează pe mine în următoarea și următoarea intersecție, că eu nu pot să trec pentru că eu am blocat, și tot așa.

Exerciţiu de imaginaţie propus de Titi Aur

Am mai spus și mai repet: dacă am putea într-o zi, imaginar — că practic n-o să se poată — să respectăm toți în București toate regulile de circulație, și de defensivă, și de bun-simț, dar și de circulație în mod special, și să nu blocăm intersecția... deși senzația e că întârzii, am avea marea surpriză că am circula mult, mult mai repede. Neblocând intersecții... în blocarea intersecțiilor în zone aglomerate, de acolo apare marele blocaj. Dacă am respecta regula fermoarului când trebuie să intrăm de pe trei benzi pe două, dacă am respecta să nu blocăm intersecțiile; dacă am respecta viteza, să zicem, într-un fel sau altul, dacă nu ne-am mai duce pe linia de tramvai să intrăm în față, că stai civilizat pe două benzi, vine ăla pe linia de tramvai, vin ăia care vin, forțează și, de fapt, ce fac? Te țin pe tine... pe cei civilizați îi țin în spate. Și atunci cei civilizați, la un moment dat, nu mai pot fi sau nu mai vor să fie civilizați și încep să se ducă și ei în față. Și din momentul ăla a blocat toată lumea pe toată lumea", a declarat Titi Aur la DC Conducem.