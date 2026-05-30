Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu, a fost o emblemă a Televiziunii Române, definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Sanda Ţăranu, a activat în televiziune într-o perioadă în care crainicii erau mai mult decât simple prezențe pe ecran. A fost un adevărat reper de profesionalism și rafinament cultural.

Cu o dicție impecabilă, o voce calmă și o apariție sobră, dar elegantă, a devenit pentru public simbolul unei televiziuni construite pe rigoare, discreție și prestanță, dupăcum relatează Radio România Cultural.

S-a născut la Bucureşti, la 8 ianuarie 1939, și a studiat timp de trei ani la Facultatea de Chimie Industrială. A hotărât, apoi, să urmeze Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963.

A început să colaboreze cu Televiziunea Română încă din perioada studenției. Imediat după ce a absolvit a primit oferta pentru un post de crainică TV. Deşi îşi dorise iniţial o carieră în teatru, a acceptat şi a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezenţe ale micului ecran.



În lunga sa carieră, Sanda Țăranu a prezentat programe culturale, emisiuni speciale şi ediţii de festival. Ea a fost asociată inclusiv cu celebrul festival „Cerbul de Aur”, dar și cu transmisiuni internaţionale realizate de TVR în anii ’60 şi ’70.

Pentru multe generații de telespectatori, vocea sa rămâne legată de emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive producții din istoria televiziunii românești. După retragerea oficială din fața camerelor, în 1998, Sanda Țăranu a continuat să colaboreze cu televiziunea publică drept narator, traducător și realizator de emisiuni.

În ultimii ani, apariţiile sale publice au devenit tot mai rare, dat fiind că a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor. Presa a relatat, de-a lungul vremii. că fosta realizatoare TV trăia retras, împărţindu-şi timpul între Bucureşti şi casa sa din Breaza. De altfel, această casă, despre care vorbea adesea cu nostalgie şi afecţiune, a reprezentat un refugiu departe de o lume din ce în ce mai agitată.

A continuat să fie percepută ca un reper al eleganței și al bunului gust în spațiul public românesc. De altfel, în mai multe interviuri și evocări recente, era descrisă drept „vocea de aur a TVR”, una dintre ultimele mari figuri ale televiziunii.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o vor putea face începând cu 30 mai 2026, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra.

Familia a anunțat și programul ceremoniilor funerare:

30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu

31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi

1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.



