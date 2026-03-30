DCNews Stiri Mass-media Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D
Data publicării: 13:17 30 Mar 2026

Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D
Autor: Anca Murgoci

Când destinul se schimbă dramatic peste noapte, doar iubirea te poate salva.

Kanal D difuzează în această seară, de la ora 20:00, primul episod al serialului turcesc „Ai nimănui”, o poveste de viaţă care va răscoli inimile telespectatorilor din România. Producția redă povestea cutremurătoare a șase frați care, într-o singură noapte, își pierd părinții și sunt aruncați într-o lume necunoscută, plină de primejdii și incertitudini. Destinul lor se schimbă iremediabil, iar singura lor ancoră devine legătura strânsă de sânge și iubirea frățească.

Rămași orfani, Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca), micuța Balım (Züleyha Yıldız) și sora cea mare, Azize (Hazal Subaşı) sunt nevoiți să înfrunte o lume dură și imprevizibilă. Din liniștea și siguranța vieții lor din satul Mardin, frații sunt aruncați în agitația metropolei Istanbul. În mijlocul acestei lupte pentru supraviețuire, frații învață că unitatea și solidaritatea lor sunt atuurile pe care le au pentru de a merge mai departe.

„Ai nimănui subliniază legăturile și importanța familiei și modul în care toate dificultățile pot fi depășite dacă aceasta rămâne unită. Este un serial care dă un mesaj profund optimist, acela de a nu ne pierde niciodată speranța. Cred că cel mai important aspect al producţiei este profunzimea sa emoțională. Chiar și atunci când este vizionat intr-o limba diferita sau chiar fara sonor, serialul permite oamenilor să empatizeze cu ușurință cu personajele. Indiferent cât de diferite sunt limbile și culturile noastre, eu cred în universalitatea emoțiilor, iar acest serial este un exemplu foarte bun in acest sens”, a declarat Cem Karcı, regizorul acestei producții tulburătoare.

În centrul acțiunii serialului se află Azize, sora cea mare, stâlpul vieții fraților săi. Deși tânără, fiecare decizie pe care o ia este încărcată de responsabilitate și grijă, pentru că știe că soarta lor depinde de puterea ei de a-i ține uniți. Crescută să protejeze familia și să mențină legătura dintre frați, Azize învață treptat să transforme frica și durerea în determinare. Ea își asumă nu doar rolul de soră mai mare, ci și de sprijin, consilier și protector, echilibrând nevoia de a fi puternică cu vulnerabilitatea inevitabilă a tinereții. Fiecare alegere dificilă, fiecare decizie luată sub presiunea evenimentelor, conturează în Azize un model de loialitate și sacrificiu, făcând-o centrul nevăzut al unei familii în derivă, dar unită prin dragoste. În ochii fraților săi, ea devine nu doar un sprijin, ci simbolul speranței că împreună pot înfrunta chiar și cele mai nemiloase provocări ale vieții.

Distribuția serialului este impresionantă, reunind tineri actori talentați și veterani deja îndrăgiți de publicul român, precum Reha Özcan („Doctorul minune”), Sacide Taşaner („Ramo”, „Fatmagül”), Bilge Can Göker („Hercai”, „Fata de la fereastră”), Duygu Karaca („Fiica ambasadorului”, „Mă numesc Zuleyha”) și Süreyya Kilimci („Gülperi”).

Interpretările lor excepţionale  conferă autenticitate și adâncime personajelor, amplificând tensiunea și emoția fiecărui episod.

Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, o poveste despre familie, curaj și speranță, poate fi urmărită în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D. Producția va fi difuzată în fiecare zi, de luni până vineri.

