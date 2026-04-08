DCNews Stiri Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Data actualizării: 11:51 08 Apr 2026 | Data publicării: 11:50 08 Apr 2026

Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Autor: Doinița Manic

imagine cu jurnalista Ana Maria Păcuraru - Dobra Jurnalista Ana Maria Păcuraru - Dobra spune că decizia CNA de retrage licența Realitatea Plus limitează accesul la informație al românilor. Foto: Captură video

Jurnalista Ana Maria Păcuraru - Dobra a transmis un mesaj, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA.

Jurnalista Ana Maria Păcuraru - Dobra se declară revoltată de decizia CNA, care a reatras ieri licența Realitatea Plus, pe motivul neachitării unor amenzi. Potrivit acesteia, postul de televiziune își achitase integral amenzile din anul 2025, iar acum se afla "pe un traseu de regularizare".

"Vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat în România. CNA a retras licența Realitatea Plus. Un post TV cu sute de angajați, cu emisie live în acest moment, cu audiențe în top 3 național - închis. Printr-un vot.

Amenzile din 2025 erau achitate integral. Postul era pe un traseu de regularizare. A existat o propunere de amânare - respinsă deliberat.

Ana Maria Păcuraru - Dobra, despre decizia CNA: Când reduci la tăcere o voce cu milioane de telespectatori, nu aplici o lege. Limitezi un popor

Dar să fim clari despre ce înseamnă asta cu adevărat. România traversează poate cea mai tensionată perioadă din ultimii 35 de ani. Oamenii sunt nemulțumiți. Sunt sărăciți. Se simt nereprezentați politic, ignorați instituțional, abandonați sistematic. Și în acest context, tocmai li s-a închis una dintre puținele voci media care le aparținea cu adevărat - una dintre cele mai urmărite din țară.

Nu este un accident. Nu este o procedură tehnică. Este o alegere. Când reduci la tăcere o voce cu milioane de telespectatori, nu aplici o lege. Limitezi un popor. Îi tai un canal prin care se aude, se vede și se recunoaște. Istoria nu va judeca amenzile din 2024. Va judeca cine a votat să închidă și de ce", a spus Ana Maria Păcuraru - Dobra.

