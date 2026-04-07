CNA a retras licențele pentru Realitatea Plus și GOLD FM. Update: Reacția postului TV

Update:

De asemenea, Consiliul Național al Audiovizualului a retras și licența postului de radio GOLD FM, deținut de Cozmin Gușă.

„Motivul este același – neplata amenzilor“, a spus Valentin Jucan.

Știrea inițială:

Realitatea Plus va trebui să înceteze emisia după decizia CNA de astăzi. Consiliul Național al Audiovizualului a dispus această măsură din cauza amenzilor neachitate de postul controlat de Maricel Păcuraru, informează Pagina de Media.

Marți, în cadrul unei ședințe publice, CNA a evaluat situația amenzilor neachitate de posturile de televiziune din România. Conform raportului prezentat, Realitatea Plus nu a achitat 28 de sancțiuni aplicate în 2024, în valoare totală de 605.000 de lei.

Deși Realitatea Plus și-a achitat amenzile pentru 2025, nerespectarea legislației audiovizuale prin neachitarea sancțiunilor din 2024 va conduce la oprirea emisiei postului.

Conform legislației audiovizuale, CNA are dreptul să retragă licența unei televiziuni care nu achită amenzile primite în termen de șase luni de la data sancțiunii.

Decizia CNA este executorie, dar poate fi atacată (contencios administrativ). Dacă instanța admite suspendarea deciziei pe parcursul procesului, funcționează până la decizia definitivă.

UPDATE: Reacția Realitatea Plus

Potrivit Ancăi Alexandrescu, este vorba despre o nouă manifestare dictatorială a sistemului, care vrea să blocheze Televiziunea Poporului și pe Călin Georgescu. Emisia postului va continua online, conform Realitatea.net.

„Amenințările din campania electorală a tuturor, a președintelui Nicușor Dan, s-au materializat pe 7 aprilie, cu puțin timp în urmă. E probabil ceva nemaivăzut în momentul ăsta în lumea asta, poate doar percepția Republicii Moldova că acolo s-au mai întâmplat chestii. Păi, de acolo și-au luat modelul, și modelul este venit de la Bruxelles. Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu,” a afimat Anca Alexandrescu.

„Noi nu ne oprim aici”



„Dar ce să vezi? Noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni să facem acest lucru, așa cum am spus, nu cedăm. Eu sunt dispusă să fac transmisiuni din față, din Piața Victoriei, sau din față, de la Palatul Cotroceni, așa cum le-am spus românilor de foarte multe ori,” a mai afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Apoi, Anca Alexandrescu a revenit cu un mesaj:

„Bine ati venit in dictatura! Da, e adevarat ca CNA ul ne a ridicat licenta desi toate amenzile sunt platite (inclusiv cele suspendate de instanta)! V-am spus ca asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta in instanta si vom emite in continuare pe online! Si daca e nevoie si din fata Palatului Victoria si de la Cotroceni! Asa ca ne vedem diseara de la ora 21 pe toate platformele online!



P.S. Tuturor celor care injura, ma jignesc si se bucura de aceasta decizie le spun atat: ma voi ruga pentru voi!

Nu cedam!”