La Repubblica  a fost cumpărată de un grup grec

Antenna a achiziționat 100% din Gedi, una dintre cele mai importante edituri din Italia, de la Exor, care deține La Repubblica, precum și site-ul HuffPost Italia și posturi de radio, a precizat grupul într-un comunicat.

Valoarea operațiunii nu a fost dezvăluită.

'Achiziția Gedi de către Antenna va consolida o organizație independentă de prim rang, cu sediul în Italia, în domeniul informației și divertismentului, având o largă prezență internațională și atractivitate globală', a declarat grupul grec. Acesta a promis să garanteze independența editorială și să investească în La Repubblica, publicație fondată în 1976, potrivit Agerpres.

Miliardarul John Elkann, moștenitorul familiei Agnelli și proprietar al Gedi prin intermediul holdingului Exor, a indicat la mijlocul lunii decembrie că se află în 'discuții avansate' pentru a vinde Gedi și ziarul La Repubblica către Antenna, grup media fondat de armatorul grec Minos Kyriakou, decedat în 2017.

Anunțul cesionării a declanșat o grevă a jurnaliștilor de la La Repubblica.

Printre publicațiile deținute de Gedi, cotidianul torinez La Stampa nu a prezentat interes pentru cumpărătorul grec.

Compania mamă a cotidianului italian anunțase la începutul lunii martie semnarea unui contract preliminar de cesionare a jurnalului La Stampa către grupul media SAE, tranzacție ce ar urma să fie finalizată până la sfârșitul primului semestru din 2026. (Claudia Calotă)