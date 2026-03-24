DCNews Stiri Mass-media La Repubblica  a fost cumpărată de un grup grec
Data publicării: 08:10 24 Mar 2026

La Repubblica  a fost cumpărată de un grup grec
Autor: Crişan Andreescu

La Repubblica

Grupul de presă grec Antenna a anunțat luni achiziționarea cotidianului italian de stânga La Repubblica de la miliardarul John Elkann, proprietar al grupului media Gedi prin holdingul Exor, notează AFP.

Antenna a achiziționat 100% din Gedi, una dintre cele mai importante edituri din Italia, de la Exor, care deține La Repubblica, precum și site-ul HuffPost Italia și posturi de radio, a precizat grupul într-un comunicat.

Valoarea operațiunii nu a fost dezvăluită.

'Achiziția Gedi de către Antenna va consolida o organizație independentă de prim rang, cu sediul în Italia, în domeniul informației și divertismentului, având o largă prezență internațională și atractivitate globală', a declarat grupul grec. Acesta a promis să garanteze independența editorială și să investească în La Repubblica, publicație fondată în 1976, potrivit Agerpres.

Miliardarul John Elkann, moștenitorul familiei Agnelli și proprietar al Gedi prin intermediul holdingului Exor, a indicat la mijlocul lunii decembrie că se află în 'discuții avansate' pentru a vinde Gedi și ziarul La Repubblica către Antenna, grup media fondat de armatorul grec Minos Kyriakou, decedat în 2017.

Anunțul cesionării a declanșat o grevă a jurnaliștilor de la La Repubblica.

Printre publicațiile deținute de Gedi, cotidianul torinez La Stampa nu a prezentat interes pentru cumpărătorul grec.

Compania mamă a cotidianului italian anunțase la începutul lunii martie semnarea unui contract preliminar de cesionare a jurnalului La Stampa către grupul media SAE, tranzacție ce ar urma să fie finalizată până la sfârșitul primului semestru din 2026. (Claudia Calotă)

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Nu ai soare în grădină? Plantele care cresc perfect la umbră și nu dau greș
Publicat acum 10 minute
Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă
Publicat acum 25 minute
Alimentele ultraprocesate, periculoase. Dr. Anca Tâu explică de ce e important să cumperi mâncare "reală": Fără să ne dăm seama, mâncăm risc
Publicat acum 26 minute
Accident grav la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la 17 metri
Publicat acum 47 minute
Prăbușire pentru Dacia în Europa. Vânzările efectiv s-au dus în cap în februarie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: Sirenele sună în sudul Israelului / Iranul și Hezbollah au lansat noi rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
