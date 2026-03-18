Vocea Americii ar putea fi reluată. Decizie a unui judecător federal

Decizia judecătorului federal Royce Lamberth vine la 10 zile după ce el a declarat că persoana aleasă de președintele american Donald Trump pentru a superviza concedierile masive de la Vocea Americii (VOA) a fost numită ilegal, invalidând astfel concedierile.

Kari Lake, fostă prezentatoare de televiziune, a anunțat reduceri drastice ale finanțării și personalului VOA după ce a fost numită șefa Agenției americane pentru Media Globală (USAGM), de care depinde VOA și posturile sale surori Radio Europa Liberă, Radio Asia Liberă și altele, potrivit Agerpres.

Voice of America a fost fondată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a transmite informații corecte în regimuri autoritare.

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pe 14 martie 2025, prin care urmărea reducerea a șapte agenții federale, respectiv ale Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM)

„Pentru prima dată în 83 de ani, legendara Vocea Americii a tăcut”. Vocea Americii și Europa Liberă și-au suspendat activitatea după ordinul lui Trump.

În total, Donald Trump dorea să economisească 950 de milioane de dolari, potrivit Radio Europa Liberă.

Stephen Capus, președintele Radio Free Europe/Radio Liberty, declara anul trecut că încetarea finanțării ar fi „un cadou imens pentru inamicii Americii”, subliniind că aproximativ 50 de milioane de oameni din societăți închise depind de aceste surse de știri.

Pe lângă USAGM, ordinul a vizat și alte agenții, precum:

- Serviciul Federal de Mediere și Conciliere;

- Centrul Internațional Woodrow Wilson pentru Academicieni din Instituția Smithsonian;

- Agenția pentru Dezvoltarea Afacerilor Minoritare;

- Institutul de Servicii Muzeale și Biblioteci;

-Consiliul Interagenții al Statelor Unite pentru persoanele fără adăpost;

- Fondul pentru Instituții Financiare pentru Dezvoltare Comunitară.



