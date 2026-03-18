Vocea Americii ar putea fi reluată. Decizie a unui judecător federal
Data publicării: 08:08 18 Mar 2026

Vocea Americii ar putea fi reluată. Decizie a unui judecător federal
Autor: Crişan Andreescu

Vocea Americii Foto: X

Un judecător federal american a ordonat marți reluarea emisiunilor postului public de radio Vocea Americii și reangajarea a peste 1.000 de persoane concediate de la post în iunie anul trecut, notează AFP.

Decizia judecătorului federal Royce Lamberth vine la 10 zile după ce el a declarat că persoana aleasă de președintele american Donald Trump pentru a superviza concedierile masive de la Vocea Americii (VOA) a fost numită ilegal, invalidând astfel concedierile.

Kari Lake, fostă prezentatoare de televiziune, a anunțat reduceri drastice ale finanțării și personalului VOA după ce a fost numită șefa Agenției americane pentru Media Globală (USAGM), de care depinde VOA și posturile sale surori Radio Europa Liberă, Radio Asia Liberă și altele, potrivit Agerpres.

Voice of America a fost fondată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a transmite informații corecte în regimuri autoritare.

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pe 14 martie 2025, prin care urmărea reducerea a șapte agenții federale, respectiv ale Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM)

 „Pentru prima dată în 83 de ani, legendara Vocea Americii a tăcut”. Vocea Americii și Europa Liberă și-au suspendat activitatea după ordinul lui Trump. 

 În total, Donald Trump dorea să economisească 950 de milioane de dolari, potrivit Radio Europa Liberă.

Stephen Capus, președintele Radio Free Europe/Radio Liberty, declara anul trecut că încetarea finanțării ar fi „un cadou imens pentru inamicii Americii”, subliniind că aproximativ 50 de milioane de oameni din societăți închise depind de aceste surse de știri.

Pe lângă USAGM, ordinul a vizat  și alte agenții, precum:

- Serviciul Federal de Mediere și Conciliere;

- Centrul Internațional Woodrow Wilson pentru Academicieni din Instituția Smithsonian;

- Agenția pentru Dezvoltarea Afacerilor Minoritare;

- Institutul de Servicii Muzeale și Biblioteci;

-Consiliul Interagenții al Statelor Unite pentru persoanele fără adăpost;

- Fondul pentru Instituții Financiare pentru Dezvoltare Comunitară.

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 15 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 15 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 35 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 36 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 42 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 38 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
