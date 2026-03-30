Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs

Teo Trandafir a rememorat un episod amuzant din perioada în care lucra alături de Mircea Badea. Ea a dezvăluit cum o situație tensionată s-a transformat într-un moment memorabil. Erau la un pas să fie dați afară, iar o întrebare a lui Mircea Badea i-a „salvat”.

„Am încercat să nu mai râdem, pentru că, la un moment dat, ne-a chemat unul dintre șefii noștri și a spus: „Râdeți ca idioții, râdeți din orice, râdeți tot timpul”. Noi, când auzeam că el repetă verbul, râdeam și mai abitir. Colega noastră de la horoscop se gândea la ceva rău, râzând și ea. Eu mă uitam la telefonul de pe masa șefului meu, care era negru. Mă gândeam la moarte. A fost ceva înfiorător. A vrut să ne dea afară. Nu a reușit, pentru că în momentul ăla de maximă tensiune, șeful ne-a spus: „Vă dau afară. Aveți vreo întrebare?”

Și ridică Mircea Badea mâna: „La câte zile vă spălați pe cap?”

S-a terminat. A început să râdă și el și nu ne-a mai dat afară. Îi întrebase deja pe toți: „La câte zile vă spălați pe cap?” Pentru că noi ne spălam în fiecare zi și toată lumea ne spunea: „Băi, nu mai faceți asta, că o să fie nasol”. Iar la Mircea freza e foarte importantă și întotdeauna a fost.

„Mamă, dacă ne pierdem părul? Hai să întrebăm!” Și a început să întrebe pe toată lumea - femeia de serviciu, directorul de la Rompetrol, pe cine prindeam. Și atunci Mircea a considerat oportun să-l întrebe și pe domnul care tocmai ne dădea afară”, a povestit Teo Trandafir la podcastul Veranda Mall.

