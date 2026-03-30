Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol

Într-o postare pe Facebook, Mihai Gâdea a anunțat, luni dimineață, că mama sa a trecut la cele veșnice. Slujba de înmormântare a Rodicăi Gâdea va avea loc joi, 2 aprilie 2026, la Biserica Adventistă Labirint

„Dragii mei,

Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi.

Pentru mine și pentru surorile mele, Alina, Dana și Emi, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere pentru tot ceea ce este cu adevărat important în viață. A fost o mamă desăvârșită , plină de dragoste, răbdare și credință. De aceea, pentru noi a fost atât de greu să înțelegem suferința prin care a trecut.

Dar credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos. În aceste momente grele, suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: El va veni și ne va reuni pe toți.

Mama a fost cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nordul nostru pe busolă , reperul nostru sigur în toate.

Înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie, la ora 13:00, la Biserica Adventistă Labirint. Toți cei care doresc să ne fie alături sunt bineveniți, îi așteptăm cu iubirea pe care mama ne-a învățat să o păstrăm chiar și în cele mai grele momente. Iar pe cei care nu pot ajunge, îi rugăm să ne poarte în gând și în rugăciune.

Întreaga noastră familie este profund îndurerată. În numele surorilor mele, al tuturor nepoților și al tatălui nostru, vă mulțumim din inimă pentru toate mesajele pline de căldură și iubire primite în aceste ore. Suntem profund recunoscători pentru dragostea voastră.

Să rămânem ancorați în această speranță: ne vom revedea curând, așa cum ne-a promis bunul nostru Mântuitor și așa cum mama ne-a învățat în fiecare seară:

„Iată, Eu vin curând.”

Și în ziua aceea, ne vom regăsi cu toții în lumină, în glorie și în mărire.

Cu dragoste și recunoștință,

Mihai“, a transmis realizatorul TV pe Instagram.

Mihai Gâdea dezvăluia, într-un interviu de la finalul anului trecut, la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, că mama sa era grav bolnavă. Ca urmare a trecerii la cele veșnice a Rodicăi Gâdea, redacția DC News transmite condoleanțe realizatorului TV.