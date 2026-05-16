Românii se laudă pe internet cu "țepele" pe care le-au dat când și-au vândut mașinile: "Am pus două mingi de handbal bine umflate"

Un videoclip distribuit pe TikTok a declanșat o dezbatere amplă în mediul online, după ce un utilizator i-a întrebat pe internauți cu ce probleme au vândut mașinile. Răspunsurile nu au întârziat să apară și au descris situații controversate, unele chiar adevărate fraude, care au stârnit reacții puternice în comentarii.
Discuția a pornit de la ideea unor „dezvăluiri” din piața auto second-hand, însă rapid a căpătat tonul unei colecții de mărturisiri despre defecte ascunse și intervenții făcute înainte de vânzare.
Iată câteva dintre postările care au stârnit cele mai multe controverse:
„S class W220 vândută cu pernele sparte, ca să aibă cât de cât suspensie i-au fost plantate 2 mingi de handbal bine umflate.”
Un alt utilizator a povestit experiența legată de un Audi A7 din 2012. A descris probleme tehnice grave și metode prin care ar fi fost influențat prețul de achiziție:
„A7, 2012 – probleme la mecatronică, ziceai că se rupe în două mașina, doar când vroia ea. Cumpărătorul a aruncat puțin ulei în apă, ca să îi mai scadă 200-300 €, pe ascuns. Atunci m-am rugat prima oară, tot test drive-ul, să nu se rupă în două în timpul testului. S-a vândut pe profit, am schimbat numărul de telefon după.”
În aceeași serie de comentarii, un alt utilizator a descris practici folosite la achiziția mașinilor, cu scopul de a reduce prețul sub nivelul pieței:
„Când mergeam cu niște tovarăși să cumpăram mașini pe ascuns, băgam ulei în apă sau tot felul de chestii să le cumpărăm mult sub prețul pieței. De multe ori mergea, s-au cumpărat mașini de 15-20.000 cu 10-11.000 €.”
Discuția a continuat cu o altă mărturie legată de vânzarea unui Megane 4 GT cu probleme tehnice majore, dar prezentat ca funcțional în fața cumpărătorului:
„Acum vreo 3 ani am vândut un Megane 4 GT cu enorm de multe probleme la motor, cutia era în pungă, pierdea ulei rău, și cel care a cumpărat-o a insistat să facă verificare în reprezentanță la motor, cutie, mecanică etc., doar că eu am aranjat acea verificare dinainte, de când m-a anunțat unde a făcut programare pt verificare.”
Un alt caz menționat în comentarii descrie revânzarea unei mașini care ar fi avut daune structurale ascunse:
„Am cumpărat o mașină și era daună totală. N-am știut. Apoi am vândut-o mai departe și am spus că accept orice verificare. Bineînțeles nu a verificat-o nici el… era chiar sudată pe dedesubt.”
de Anca Murgoci