De la creșterea TVA, la scăderea PIB: Prof. Nicolae Moroianu arată ce se întâmplă cu economia României și de ce Irlanda „este o situație specială"
Data publicării: 16 Mai 2026

EXCLUSIV De la creșterea TVA, la scăderea PIB: Prof. Nicolae Moroianu arată ce se întâmplă cu economia României și de ce Irlanda „este o situație specială”
Autor: Andrei Itu

bani, taxe Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
România și Iranda sunt singurele țări din UE cu scădere a PIB-ului. Prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri din cadrulASE, a analizat fenomenul la DC NEWS.

Prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri din cadrul ASE, a analizat la interviurile DC NEWS, alături de jurnalistul Val Vâlcu, efectele creșterii TVA și ale majorării impozitelor asupra economiei României, dar și particularitățile evoluției economice din Irlanda, în contextul în care PIB-ul celor două țări a scăzut.

Creșterea TVA și a impozitelor a redus consumul în România, mai ales în primul trimestru

„Lucrurile sunt oarecum de așteptat în ambele situații numai că ele trebuie privite specific, pentru fiecare dintre cele două țări, Irlanda și România. Cu privire la România, în momentul în care TVA-ul a crescut, a însemnat o scădere a consumului generalizat, ceea ce era de așteptat să se întâmple. De atunci, această reducere generalizată a consumului s-a văzut în trimestrele trecute și în trimestrul 1.

Pe lângă ceea ce a însemnat creșterea de TVA, de la jumătatea anului trecut, în primul trimestru am perceput cu toții încă o dată o creștere a taxelor, a impozitelor directe, cele pe proprietate, în special, care s-au resimțit exact în aceste prime 3 luni, când dacă este să plătim impozitele pe proprietate, pentru a beneficia de acea bonificație de 10%. Acest lucru a dus, încă o dată, la reducerea consumului”, a menționat prof. Nicolae Moroianu.

Ce influențează fluctuațiile PIB-ului Irlandei. Nu este vorba despre consum, ca în cazul României

„Irlanda este o situație specială. PIB-ul, așa cum se calculează el în cazul Irlandei, are fluctuații foarte mari, pentru că țara a încercat să atragă multe investiții. De fapt, a încercat, mai degrabă, să atragă companii. A avut investiții financiare, nu neapărat investiții directe, în sensul că mari giganți din industria tech și pharma, pentru a beneficia de facilitățile pe care Irlanda le-a oferit s-au poziționat în această țară.

Astfel că, în 2024, Irlanda a beneficiat de o creștere foarte mare a PIB-ului, după care în 2025 a venit o reducere, acum iar s-a redus, deoarece fluctuațiile acestea sunt efectiv contabile. Economiștii lor calculează produsul național, adică ce se întâmplă cu ceea ce este al Irlandei, nu cu ceea ce este localizat ca teritoriu în Irlanda. Profiturile înregistrate de companiile tech și pharma, de fapt, nu rămân în Irlanda, ci ele pleacă în țara de origine a companiilor respective. În Irlanda nu există fluctuații foarte mari a consumului, investițiilor, ci lucrurile sunt date de exporturi, care din punct de vedere contabil, sunt trecute prin Irlanda. Ce se întâmplă acolo e mai degrabă a războiului tarifar între Statele Unite și celelalte țări, mai ales cu Uniunea Europeană, în cazul specific al Irlandei”, a declarat prof. Nicolae Moroianu la interviurile DC NEWS.

Implicațiile pentru România dacă se acutizează războiul tarifar al SUA pentru UE

„Pentru noi, dacă se va amplifica acest război tarifar, precum a anunțat președintele american că ar vrea să majoreze până la 25% taxa pentru autovehiculele venite din Uniunea Europeană va afecta iar, indirect, și economia noastră. Noi nu exportăm direct foarte mult, din producția de autovehicule, în Statele Unite, dar foarte multe dintre companiie din România produc subansamble care reintră în mașinile ce sunt exportate în Statele Unite și vor avea de suferit, atâta vreme cât exportul din Uniunea Europeană către Statele Unite se va reduce.

Industria auto are o pondere de 25% în exporturile pe care România le face. Dacă va încetini această industrie, vom avea o încasare mai mică de valută, ce va conduce o presiune mai mare pe cursul valutar, o altă problemă pe care o vom avea”, a mai spus Prof. Nicolae Moroianu, la Interviurile DC News.

