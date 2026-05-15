Caz suspect de hantavirus la Arad. INSP anunță investigație epidemiologică

Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut precizări, vineri seară, legate de cazul pacientului al cărui test PCR a ieşit pozitiv la hantavirus la Spitalul Judeţean Arad, arătând că are loc o investigaţie epidemioligică şi că bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.

"A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune", a transmis INSP.

Pacientul nu a călătorit în afara ţării

Anterior, surse din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad declaraseră că este vorba de un pacient internat în unitatea locală în data de 8 mai, cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara ţării în ultimii trei ani.

Rezultatul testului PCR a sosit vineri şi este pozitiv la hantavirus. Specialiştii urmează însă să stabilească ce tulpină.

Aceleaşi surse au precizat că pacientul este în stare bună şi stabilă, internat la o secţie de boli infecţioase a spitalului, conform Agerpres.

