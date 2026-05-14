Data publicării: 14 Mai 2026

China, principala ameninţare geopolitică pentru SUA, consideră Marco Rubio
Autor: Florin Răvdan

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că cea mai mare ameninţare geopolitică pentru SUA este China, ţară în care se află alături de preşedintele Donald Trump în vizită oficială.

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris China ca fiind cea mai mare provocare geopolitică cu care se confruntă Statele Unite, numind totodată legăturile cu Beijingul drept cea mai importantă relaţie pe care Washingtonul trebuie să o gestioneze, relatează dpa.

Într-o declaraţie acordată Fox News la bordul Air Force One, în drum spre China, şeful diplomaţiei americane a declarat că Beijingul este "atât principala noastră provocare politică, geopolitică, cât şi cea mai importantă relaţie pe care trebuie să o gestionăm. Este o ţară mare şi puternică", a subliniat Rubio. citat de Agerpres.

"Vom avea propriile interese care vor fi în conflict cu interesele lor şi, pentru a evita războaie şi pentru a menţine pacea şi stabilitatea în lume, va trebui să le gestionăm", a spus Rubio, fără a oferi mai multe detalii.

Rubio îl însoţeşte pe preşedintele american Donald Trump într-o vizită la Beijing, unde Trump avea programată joi o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Ajutorul pentru Iran, problemă între China şi SUA

Rubio a declarat că Statele Unite au atras deja atenţia Chinei că orice sprijin pentru Iran va afecta "evident" relaţiile cu Washingtonul, adăugând că problema va fi discutată în cadrul întâlnirilor de la Beijing.

China este unul dintre cei mai importanţi parteneri internaţionali ai Iranului şi oferă sprijin economic Teheranului. SUA au impus în mod repetat sancţiuni companiilor chineze acuzate de comerţ ilicit cu Iranul.

Marco Rubio a afirmat, totodată, că Statele Unite se bazează pe sprijinul Chinei pentru a rezolva impasul din jurul Strâmtorii Ormuz.

"Sperăm să-i convingem să joace un rol mai activ în a determina Iranul să renunţe la ceea ce face şi cea ce încearcă să facă acum în Golful Persic", a declarat şeful diplomaţiei americane.

El a subliniat că Beijingul are mai multe motive să fie interesat de rezolvarea situaţiei din strâmtoare, unde tranzitul este în mare parte blocat în prezent, menţionând că navele chineze sunt blocate în Golf.

Rubio a subliniat că economia Chinei este orientată spre export, spunând că aceasta suferă din cauza presiunii economice globale cauzate de criza din strâmtoare, deoarece alte ţări cumpără, în consecinţă, mai puţine produse chinezeşti.

