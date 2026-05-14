DCNews Stiri Maduro, închis într-un centru de detenție din New York. Cu câți deținuți împarte celula
Data publicării: 14 Mai 2026

Maduro, închis într-un centru de detenție din New York. Cu câți deținuți împarte celula
Autor: Elena Aurel

imagine cu Nicolas Maduro, fost presedinte al Venezuelei Nicolas Maduro își dorește clasarea dosarului din SUA. Foto: Agerpres

Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi de forţe americane la Caracas la începutul lui ianuarie şi aduşi la New York.

Fostul lider venezuelean Nicolás Maduro, încarcerat în prezent în Statele Unite, împarte o celulă cu alţi 18 deţinuţi, a declarat fiul său într-un interviu pentru publicaţia germană Der Spiegel, transmite joi dpa, potriivt Agerpres. 

În acelaşi interviu, apărut miercuri, Nicolás Maduro Guerra, unicul fiu al lui Maduro, mai spune că rapperul american Tekashi 6ix9ine a fost închis pentru scurtă vreme în aceeaşi celulă după ce a încălcat condiţiile eliberării condiţionate.

Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi de forţe americane la Caracas la începutul lui ianuarie şi aduşi la New York. Ei sunt acuzaţi, printre altele, de narco-terorism, legat de faptul că Maduro ar fi facilitat introducerea ilegală de mari cantităţi de cocaină în Statele Unite, acuzaţii respinse de acesta.

Fiul lui Nicolás Maduro respinge acuzațiile

Fiul lui Maduro, cunoscut ca 'Nicolasito', în vârstă de 35 de ani, a respins şi el acuzaţiile, calificând cazul drept motivat politic şi dezminţind că familia sa ar fi avut vreo legătură cu traficul de droguri.

Maduro Guerra a spus că operaţiunea militară americană a venit ca o surpriză pentru familia sa şi guvernul venezuelean, în pofida tensiunilor crescânde cu administraţia preşedintelui Donald Trump premergătoare atacului din 3 ianuarie.

El a mai afirmat că Venezuela şi-a supraestimat forţa şi nu a luat măsuri suficiente de a-i proteja tatăl.

Fiul lui Maduro a respins, de asemenea, afirmaţiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite au preluat efectiv controlul guvernului de la Caracas după capturarea lui Maduro.

El a afirmat că măsuri recente precum legea de amnistie şi deschiderea sectorului petrolier au fost iniţiative venezuelene, adăugând că ţara este în continuare socialistă, dar este nevoită acum să facă unele concesii.

Fosta vicepreşedintă Delcy Rodríguez deţine în prezent funcţia de preşedinte interimar al Venezuelei.

