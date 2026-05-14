Data publicării: 14 Mai 2026

Incendiu mare la un depozit, de pe strada Comerțului, Chiajna, Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri de aproximativ 4.000 de metri pătrați
Autor: Anca Murgoci

Captură de ecran din 2026-05-14 la 05.29.24 incendiu Chiajna

A fost incendiu mare la un depozit, de pe strada Comerțului, Chiajna, Ilfov, în această noapte.

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de miercuri spre joi, la un depozit din Chiajna, județul Ilfov. 

Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri de aproximativ 4.000 de metri pătrați, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a produs pe strada Comerțului, iar la sosirea primelor echipaje focul se manifesta violent, cu flacără deschisă la nivelul acoperișului.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Pompierii au reușit să pătrundă în interiorul depozitului, unde incendiul continua să se manifeste atât în interior, cât și la nivelul acoperișului. Intervenția s-a desfășurat simultan pe toate cele patru laturi ale clădirii, inclusiv cu jeturi de apă de la înălțime, folosind autoscările.

În jurul orei 04:00, autoritățile au anunțat că incendiul din interior nu se mai manifesta cu flacără deschisă, însă focul continua la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați.

„Nu există pericol de propagare la depozitele învecinate”, au precizat reprezentanții ISU.

La scurt timp, incendiul a fost localizat. Pompierii au continuat operațiunile de decopertare a elementelor de acoperiș și lichidarea ultimelor focare.

Din fericire, nu au fost identificate victime.

