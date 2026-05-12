Trump anunță că "sfârșitul războiului din Ucraina este foarte aproape". Ce a spus despre întâlnirea cu președintele Chinei
Data publicării: 12 Mai 2026

Trump anunță că "sfârșitul războiului din Ucraina este foarte aproape". Ce a spus despre întâlnirea cu președintele Chinei
Autor: Tiberiu Vasile

Trump-Agerpres Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina se apropie de final. În același timp, liderul de la Casa Albă este gata de o întâlnire lungă cu președintele Chinei pe alte probleme internaționale.

Preşedintele american Donald Trump a apreciat marţi că războiul din Ucraina este foarte aproape de sfârşit şi că va exista o înţelegere între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

"Cred realmente că sfârşitul războiului din Ucraina se apropie foarte mult", a declarat Trump reporterilor la plecarea sa de la Casa Albă pentru o vizită în China.

O discuţie lungă cu preşedintele chinez 

Totodată, el a mai afirmat şi că va avea o discuţie lungă cu preşedintele chinez Xi Jinping despre războiul din Iran în timpul acestei vizite, adăugând că nu crede că are nevoie de ajutorul liderului chinez.

"Nu cred că avem nevoie de ajutor cu Iranul. Îl vom câştiga într-un fel sau altul, paşnic sau altfel", a spus Trump.

"Avem multe lucruri de discutat. Nu aş spune că Iranul este unul dintre ele, ca să fiu sincer cu voi, pentru că avem Iranul sub control deplin", a mai susţinut preşedintele SUA.

Trump urmează să sosească la Beijing miercuri, înainte de discuţiile care vor avea loc joi şi vineri. Aceasta va fi prima sa călătorie în China din 2017, conform Agerpres.

