Tensiuni uriașe între SUA și Iran. Trump spune că acordul "abia mai respiră"

Speranţele pentru un acord de pace cu Iranul s-au redus marţi, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că armistiţiul cu Iranul este de parcă ar fi "conectat la un aparat de respiraţie artificiala", dat fiind că Teheranul a respins propunerea SUA de a pune capăt conflictului şi a rămas ferm pe poziţie în privinţa unei liste de cereri pe care preşedintele american a calificat-o drept "gunoi", relatează Reuters.

Iranul a cerut încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israelul, aliat al SUA, se luptă cu militanţii grupării şiite Hezbollah, susţinută de Iran. Teheranul şi-a reafirmat, de asemenea, suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz, a cerut despăgubiri pentru distrugerile provocate de război şi încetarea blocadei navale impuse de Statele Unite, printre alte condiţii.

Trump: „Nici măcar nu am terminat de citit”

Trump a afirmat că reacţia Iranului pune în pericol menţinerea armistiţiului intrat în vigoare în 7 aprilie.

"Aş spune că este la cel mai jos nivel în acest moment, după ce am citit această înşiruire de inepţii pe care ne-au trimis-o. Nici măcar nu am terminat de citit", le-a spus reporterilor Trump, care a ameninţat în repetate rânduri că va pune capăt încetării temporare a focului.

SUA au propus încetarea ostilităţilor înainte de începerea discuţiilor asupra celor mai sensibile chestiuni, printre care programul nuclear iranian. Contractele futures pentru ţiţeiul Brent şi-au accentuat creşterile în primele tranzacţii de marţi din Asia, depăşind pragul de 104,50 dolari pe baril, în contextul în care impasul diplomatic menţine Strâmtoarea Ormuz în mare parte închisă. Înainte de începerea războiului în 28 februarie, pe această rută strategică tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate, iar de atunci a devenit un punct nevralgic al conflictului.

Perturbările provocate de închiderea aproape totală a strâmtorii au obligat producătorii de petrol să-şi reducă exporturile. Producţia OPEC a scăzut din nou în aprilie, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, potrivit unui sondaj Reuters publicat luni.

Noi sancțiuni americane împotriva Iranului

Statele Unite au impus luni noi sancţiuni împotriva unor persoane şi companii acuzate că ajută Iranul să exporte petrol către China, în cadrul eforturilor de a bloca finanţarea programelor militar şi nuclear ale Teheranului, avertizând în acelaşi timp băncile cu privire la încercările de a eluda restricţiile existente.

Donald Trump este aşteptat miercuri la Beijing, unde problema iraniană ar urma să figureze pe agenda discuţiilor cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz este în prezent extrem de redus în comparaţie cu perioada dinainte de război. Datele maritime furnizate de Kpler şi LSEG arată că trei petroliere încărcate cu ţiţei au părăsit zona săptămâna trecută, cu transpondere oprite pentru a evita un atac iranian. O a doua navă qatareză încerca să traverseze strâmtoarea, la câteva zile după ce o primă încărcătură de acest tip a reuşit să treacă graţie unui acord între Iran şi Pakistan.

În SUA, sondajele arată că războiul este nepopular în rândul alegătorilor, care se confruntă cu creşterea preţurilor la combustibil, cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile la jumătate de mandat care vor decide dacă Partidul Republican al lui Donald Trump îşi va păstra controlul asupra Congresului. Doi din trei americani, dintre care unul din trei republicani şi democraţii în cvasitotalitate, consideră că Donald Trump nu a explicat în mod clar motivele pentru care ţara a intrat în război, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat luni.

Washingtonul se confruntă, de asemenea, cu dificultăţi în mobilizarea sprijinului internaţional, aliaţii NATO refuzând să trimită nave pentru a redeschide ruta maritimă fără un acord de pace global şi o misiune sub mandat internaţional, notează Reuters.

Iranul ar putea îmbogăţi uraniu până la 90% dacă va fi atacat din nou

Iranul ar putea îmbogăţi uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat marţi un purtător de cuvânt al parlamentului de la Teheran, potrivit Reuters.

'Una dintre opţiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogăţirea (uraniului) la 90%. O vom examina în parlament', a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al comisiei parlamentare pentru securitate naţională şi politică externă.

În iunie 2025, Trump a spus că instalaţiile nucleare ale Iranului au fost 'complet distruse' de atacurile SUA şi ale Israelului în timpul războiului de 12 zile, limitând sever capacitatea Iranului de a îmbogăţi uraniu.

Soarta a aproximativ 400 kg de uraniu îmbogăţit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară.

Evaluările serviciilor de informaţii americane sugerează că programul nuclear al Teheranului nu va fi împiedicat semnificativ dacă stocul de uraniu puternic îmbogăţit nu este eliminat sau distrus.

Problema nucleară a fost un punct cheie de dispută în discuţiile dintre SUA şi Iran pentru a pune capăt conflictului care a început la sfârşitul lunii februarie. Teheranul doreşte ca subiectele nucleare să fie discutate într-o etapă ulterioară, în timp ce Washingtonul insistă ca Iranul să îşi mute stocul de uraniu puternic îmbogăţit în străinătate şi să renunţe la îmbogăţirea lui pe plan intern.