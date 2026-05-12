Keir Starmer, sub presiune uriașă: Zeci de parlamentari îi cer demisia

Keir Starmer îşi consultă marţi colegii cu privire la posibilitatea de a rămâne prim-ministru al Marii Britanii, înaintea unei şedinţe de cabinet cruciale, ce are loc după demisia unor consilieri ministeriali şi după ce aproape 80 de parlamentari au cerut public plecarea sa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Starmer, în funcţie de mai puţin de doi ani, a promis luni că va continua cursul, după ce o mare parte a grupului parlamentar laburist s-a întors împotriva sa după una din cele mai grele înfrângeri ale Partidului Laburist la alegerile locale de săptămâna precedentă.

Potrivit mass-media britanice, mai mulţi membri ai cabinetului, printre care ministrul de interne Shabana Mahmood şi cel de externe Yvette Cooper, i-au spus lui Starmer că trebuie să fixeze o dată la care va demisiona.

Aproape 80 de parlamentari, din diferite aripi ideologice ale Partidului Laburist, i-au cerut lui Starmer să stabilească un calendar al plecării din funcţie, astfel încât să poate fi declanşată competiţia pentru conducerea partidului.

Starmer îşi ascultă colegii, dar că decizia îi aparţine

Ministrul Darren Jones a declarat marţi la Times Radio că Starmer îşi ascultă colegii, dar că decizia îi aparţine.

Starmer a încercat luni să-şi consolideze poziţia, promiţând într-un discurs că va acţiona mai îndrăzneţ şi mai rapid pentru a aborda numeroasele probleme ale Marii Britanii.

Însă, aproape imediat, parlamentarii săi au început să-i ceară public să demisioneze sau să semnaleze că o va face.

Starmer a declarat că ţara nu va ierta niciodată Partidul Laburist dacă s-ar angaja într-o competiţie pentru o nouă conducere, la doar doi ani după ce se presupunea că uriaşa sa majoritate parlamentară va pune capăt haosului politic care a cuprins Marea Britanie după votul pentru ieşirea din Uniunea Europeană, acum 10 ani.

Keir Starmer este cel de-al patrulea prim-ministru al Marii Britanii în ultimii cinci ani. Apelurile la demisia sa survin cu o zi înainte de discursul prin care regele Charles va prezenta agenda legislativă a guvernului într-o ceremonie parlamentară de fast şi splendoare miercuri.

