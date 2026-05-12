Influencerii promovează mituri care îi pun în pericol pe tineri. „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!”

Accesat prin platformele gen TikTok, conținutul nevalidat științific, adesea promovat de influenceri, poate influența comportamente riscante, de la evitarea cremelor cu SPF până la utilizarea solarului ca metodă „sigură” de bronzare.

Pentru a contracara acest fenomen, Societatea Română de Dermatologie a lansat campania Euromelanoma 2026, un demers național care își propune să combată dezinformarea online și să aducă informații medicale corecte direct în spațiul digital frecventat de adolescenți.

Sub mesajul „Nu te arde de dragul unui trend!”, inițiativa mizează pe un limbaj adaptat noii generații și pe conținut relevant, capabil să concureze cu dinamica virală a rețelelor sociale, promovând prevenția și diagnosticul precoce al cancerului de piele.

Astfel, țara noastră, prin Societatea Română de Dermatologie se alătură campaniei pan-europene Euromelanoma, marcată pe 24 mai, prin Ziua Mondială Euromelanoma, desfășurată anul acesta sub mesajul puternic: „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!” un apel direct la gândire critică adresat tinerilor expuși dezinformării medicale online.

"Generația de astăzi crește cu telefonul în mână și cu platformele de socializare ca sursă de informare. Când un influencer cu milioane de urmăritori susține că crema de protecție solară provoacă cancer sau că bronzul de la solar te protejează de arsuri, tinerii cred. Noi, medicii dermatologi, avem obligația să intrăm în spațiul lor, cu un limbaj pe care îl înțeleg, cu fapte reale în locul miturilor periculoase" a declarat Președintele SRD, Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, coordonator al campaniei Euromelanoma în România.

"Cancerul de piele este unul dintre puținele cancere pe care le putem observa cu ochiul liber. Tocmai de aceea, este esențial ca tinerii să-și cunoască pielea, să identifice semnele de schimbare și să consulte un medic dermatolog. Prevenția și diagnosticul precoce salvează vieți, iar acest mesaj trebuie să ajungă la ei acolo unde petrec cel mai mult timp: online" a subliniat Prof. Univ. Dr. Magda Constantin, Spitalul Clinic Colentina din București.

Informații corecte despre cum poți preveni cancerul de piele și cum poți descoperi dacă ai o astfel de problemă sunt accesibile pe site-ul euromelanoma.ro.