Spania contrazice OMS în cazul navei de croazieră suspectate de focar de hantavirus: „Ministerul Sănătăţii nu va adopta nicio decizie"
Data publicării: 15:53 05 Mai 2026

Spania contrazice OMS în cazul navei de croazieră suspectate de focar de hantavirus: „Ministerul Sănătăţii nu va adopta nicio decizie”
Autor: Loredana Iriciuc

Autoritățile spaniole au anunțat marți că nu vor lua încă o decizie privind acostarea navei de croazieră afectate de un posibil focar de hantavirus, până când datele epidemiologice nu vor fi analizate complet.

Declarația vine după ce Organizația Mondială a Sănătății anunțase anterior că Spania ar fi acceptat primirea vasului într-un port din Insulele Canare, potrivit AFP.

Ministerul Sănătății din Spania cere analiza completă a datelor epidemiologice

Ministerul spaniol al Sănătății a transmis că orice decizie depinde de informațiile medicale colectate în timpul deplasării navei prin apele Capului Verde.

„În funcţie de datele epidemiologice care vor fi culese pe navă în timpul trecerii sale prin apele din Capul Verde, se va decide care escală este cea mai pertinentă. Până atunci, Ministerul Sănătăţii nu va adopta nicio decizie, aşa cum am informat deja Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, a transmis ministerul spaniol pe reţeaua de socializare X.

Mesajul pare să contrazică informațiile oferite anterior de OMS, care anunțase că Spania și-ar fi dat acordul pentru acostarea navei într-un port din Insulele Canare.

Autoritățile din Insulele Canare preferă ca nava să ajungă pe continent

Vicepreședintele guvernului regional din Insulele Canare, Manuel Dominguez, a declarat că ar fi mai bine ca vasul să nu oprească în arhipelag și să fie direcționat spre teritoriul continental al Spaniei.

„Dacă această escală nu va mai trebui să fie făcută în Canare, atunci va fi cu atât mai bine, pentru că vor exista cu siguranţă mai multe resurse disponibile pe teritoriul continental; însă, dacă ea se se va întâmpla, atunci ar trebui să aibă loc cu toate garanţiile posibile şi imaginabile”, a declarat Manuel Dominguez pentru Radio Canaria, notează Agerpres.

Oficialul a precizat că o decizie finală ar putea fi luată chiar în cursul zilei de astăzi.

OMS: șapte cazuri de infectare și trei decese la bordul navei

Tot marți, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că pe vasul de croazieră Hondius au fost raportate șapte cazuri de infectare cu hantavirus. Două dintre acestea au fost confirmate prin analize de laborator, iar alte cinci sunt suspecte.

Focarul a provocat deja moartea a trei persoane aflate la bordul navei olandeze, care rămâne blocată în apropierea Capului Verde, în Oceanul Atlantic. Printre victime se află un cuplu de cetățeni olandezi, ambii în vârstă de peste 70 de ani, și un pasager german.

