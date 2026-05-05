Spania contrazice OMS în cazul navei de croazieră suspectate de focar de hantavirus: „Ministerul Sănătăţii nu va adopta nicio decizie”

Declarația vine după ce Organizația Mondială a Sănătății anunțase anterior că Spania ar fi acceptat primirea vasului într-un port din Insulele Canare, potrivit AFP.

CITEȘTE ȘI: Şapte cazuri de hantavirus, identificate de OMS pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions. Unde ar putea fi debarcați pasagerii

Ministerul Sănătății din Spania cere analiza completă a datelor epidemiologice

Ministerul spaniol al Sănătății a transmis că orice decizie depinde de informațiile medicale colectate în timpul deplasării navei prin apele Capului Verde.

„În funcţie de datele epidemiologice care vor fi culese pe navă în timpul trecerii sale prin apele din Capul Verde, se va decide care escală este cea mai pertinentă. Până atunci, Ministerul Sănătăţii nu va adopta nicio decizie, aşa cum am informat deja Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, a transmis ministerul spaniol pe reţeaua de socializare X.

Mesajul pare să contrazică informațiile oferite anterior de OMS, care anunțase că Spania și-ar fi dat acordul pentru acostarea navei într-un port din Insulele Canare.

VEZI ȘI: Mărturia emoționantă a unui bărbat aflat pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus: Nu suntem doar o poveste

Autoritățile din Insulele Canare preferă ca nava să ajungă pe continent

Vicepreședintele guvernului regional din Insulele Canare, Manuel Dominguez, a declarat că ar fi mai bine ca vasul să nu oprească în arhipelag și să fie direcționat spre teritoriul continental al Spaniei.

„Dacă această escală nu va mai trebui să fie făcută în Canare, atunci va fi cu atât mai bine, pentru că vor exista cu siguranţă mai multe resurse disponibile pe teritoriul continental; însă, dacă ea se se va întâmpla, atunci ar trebui să aibă loc cu toate garanţiile posibile şi imaginabile”, a declarat Manuel Dominguez pentru Radio Canaria, notează Agerpres.

Oficialul a precizat că o decizie finală ar putea fi luată chiar în cursul zilei de astăzi.

CITEȘTE ȘI: Hantavirus: Ce este sindromul respirator acut care a ucis deja 3 oameni pe o navă de croazieră din Atlantic

OMS: șapte cazuri de infectare și trei decese la bordul navei

Tot marți, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că pe vasul de croazieră Hondius au fost raportate șapte cazuri de infectare cu hantavirus. Două dintre acestea au fost confirmate prin analize de laborator, iar alte cinci sunt suspecte.

Focarul a provocat deja moartea a trei persoane aflate la bordul navei olandeze, care rămâne blocată în apropierea Capului Verde, în Oceanul Atlantic. Printre victime se află un cuplu de cetățeni olandezi, ambii în vârstă de peste 70 de ani, și un pasager german.