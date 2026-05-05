Trump continuă seria de imagini virale cu el. Casa Albă publică o nouă poză cu președintele în rolul eroului din "The Mandalorian", de ziua Star Wars (POZA) 

Casa Albă a publicat luni o imagine care îl înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump în rolul eroului serialului "The Mandalorian", cu ocazia zilei de 4 mai, cunoscută sub numele de Ziua Star Wars (Războiul Stelelor - n.r.), informează EFE.

Imaginea, generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, îl prezintă pe Trump în armura protagonistului, însoţit de Grogu, popularul "Baby Yoda", şi un steag american.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

"America este pregătită. Aceasta este calea. Forţa fie cu tine"

"Într-o galaxie care presupune putere, America este pregătită. Aceasta este calea. Forţa fie cu tine", a scris Casa Albă pe conturile sale de socializare, făcând referire la cunoscuta frază din universul creat de George Lucas.

"The Mandalorian" este un serial de televiziune din universul Star Wars de pe platforma Disney+, a cărui acţiune se petrece la aproximativ cinci ani după "Întoarcerea lui Jedi", care urmăreşte aventurile unui vânător de recompense interpretat de actorul chiliano-american Pedro Pascal.

Filmul Disney "The Mandalorian and Grogu", cu Pascal în rol principal, va avea premiera pe 22 mai.

Ziua de 4 mai este considerată Ziua Star Wars de către fanii francizei, datorită unui joc de cuvinte cu sintagma clasică "May the force be with you" (Forţa fie cu tine - n.r.), care sună foarte asemănător cu "May the 4th be with you" (4 mai fie cu tine - n.r.).

Meme-uri menite să-l laude pe preşedinte

Casa Albă foloseşte frecvent inteligenţa artificială pentru a crea meme-uri menite să-l laude pe preşedinte. Trump a fost ilustrat ca Superman, Papă, iar cea mai recentă poză a fost foarte disputată. În ea să înfăţişa drept Iisus Hristos. Imaginea a indignat o parte a comunităţii catolice.

„Nu era o reprezentare. Am postat-o și am crezut că eram eu în rolul unui doctor”, a spus el. El a susținut că imaginea avea legătură cu activități umanitare: „Și avea legătură cu Crucea Roșie, în calitate de voluntar al Crucii Roșii, organizație pe care o susținem, iar doar știrile false ar putea inventa așa ceva.”

Fostul preşedinte Barack Obama a profitat, de asemenea, de Ziua Star Wars, luni, pentru a promova deschiderea bibliotecii sale prezidenţiale într-un videoclip alături de actorul Mark Hamill, care l-a interpretat pe Luke Skywalker, protagonistul principal al trilogiei originale Star Wars, un cavaler Jedi legendar care a ajutat la răsturnarea Imperiului Galactic.

Clădirea, gri şi fără ferestre, care se va deschide la 19 iunie la Chicago, a fost comparată cu Steaua Morţii, o staţie spaţială fictivă, capabilă să distrugă planete întregi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Vizita surpriză a lui Trump în casa lui Elvis Presley: Cine nu-l iubeşte? Nu mă satur niciodată să-l ascult

