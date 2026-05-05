Euro urcă la un nou maxim istoric în ziua moțiunii de cenzură

Moneda națională a înregistrat luni o depreciere în raport cu euro, cursul anunțat de Banca Națională a României (BNR) fiind de 5,2180 lei pentru un euro.

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2180

1 Dolar american USD 4,4644

1 Dolar australian AUD 3,1970

1 Dolar canadian CAD 3,2786

1 Franc elveţian CHF 5,6974

1 Coroană cehă CZK 0,2140

1 Coroană daneză DKK 0,6983

1 Liră egipteană EGP 0,0830

1 Liră sterlină GBP 6,0453

100 Forinţi maghiari HUF 1,4358

100 Yeni japonezi JPY 2,8329

1 Leu moldovenesc MDL 0,2589

1 Coroană norvegiană NOK 0,4817

1 Zlot polonez PLN 1,2270

1 Rublă rusească RUB 0,0592

1 Coroană suedeză SEK 0,4811

1 Liră turcească TRY 0,0986

1 Rand sud-african ZAR 0,2663

1 Real brazilian BRL 0,8992

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6536

1 Rupie indiană INR 0,0468

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3029

1 Peso mexican MXN 0,2554

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6257

1 Dinar sârbesc RSD 0,0445

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1016

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2154

1 Baht thailandez THB 0,1365

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5697

1 Shekel israelian ILS 1,5145

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256

1 Peso filipinez PHP 0,0725

100 Coroane islandeze ISK 3,6388

1 Ringgi malaysian MYR 1,1268

1 Dolar singaporez SGD 3,4961

1 Gram de aur XAU 653,5812

1 DST XDR 6,1200

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

Nicușor Dan: „Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică”

Președintele Nicușor Dan a declarat ieri, după ce s-a anunțat cel mai prost curs al leului față de euro, că „este o reacţie firească a pieţei”.

„Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine”, a spus Nicușor Dan.