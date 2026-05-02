Subcategorii în Economie

UE reacţionează după ce Donald Trump a ameninţat Europa cu tarife de 25% pentru automobile
Data publicării: 16:21 02 Mai 2026

UE reacţionează după ce Donald Trump a ameninţat Europa cu tarife de 25% pentru automobile
Autor: Mihai Ciobanu

fabrica auto Fabrica auto. Foto: magnific.com

Donald Trump a ameninţat că va majora taxele pentru automobilele din Europa la 25%.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va majora tarifele pentru automobile și piese auto provenite din Uniunea Europeană la 25%, acuzând blocul comunitar că nu își respectă angajamentele asumate într-un acord comercial încheiat vara trecută.

Comisia Europeană a transmis că va „menține toate opțiunile deschise”, în timp ce UE analizează amenințarea liderului american de a impune taxe de 25% pentru vehiculele și componentele auto din Europa, scenariu care amplifică riscul unui război comercial transatlantic, relatează Politico.

Trump a anunțat vineri seară, pe platforma Truth Social, că va crește tariful pentru autoturisme și camioane de la nivelul actual de 15%, ca reacție la ceea ce el a descris drept „neconformarea” UE cu acordul comercial negociat între cele două părți vara trecută, la complexul său de golf din Turnberry, Scoția.

Ca reacție, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că Uniunea implementează acordul de la Turnberry „în conformitate cu procedurile legislative standard, menținând administrația SUA pe deplin informată pe tot parcursul procesului”.

În același timp, președintele comisiei pentru comerț din Parlamentul European a catalogat amenințarea lui Trump drept „inacceptabilă” și a acuzat Statele Unite că „își încalcă angajamentele”.

