DCNews Lifestyle Vedete Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Data publicării: 09:07 02 Mai 2026

Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Autor: Giorgi Ichim

imagine cu regina elisabeta Regina Elisabeta. Foto: Instagram Royal Family

Obiceiul alimentar al Reginei Elisabeta a II-a care o ajuta să își păstreze energia. Ce mânca suverana la micul dejun.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost admirată pentru eleganța, disciplina și stilul său de viață riguros, dar dincolo de aparițiile publice impecabile, suverana avea și o rutină alimentară atent structurată, cu alegeri uneori surprinzătoare.

Potrivit fostului bucătar regal Darren McGrady, care a lucrat timp de 11 ani pentru familia regală la Palatul Buckingham și la Balmoral, Regina Elisabeta avea câteva obiceiuri alimentare mai puțin obișnuite, mai ales la micul dejun. Deși era atentă la siluetă încă din tinerețe, aceasta nu excludea complet preparatele consistente, atât timp cât erau servite într-o formă echilibrată.

Ce mânca Regina Elisabeta la micul dejun

Unul dintre preparatele mai puțin așteptate din dieta suveranei era burgerul de casă, însă nu în varianta clasică. Potrivit lui Darren McGrady, Regina consuma uneori burgeri din vițel sau chiar din carne de vânat, provenită de la vânătorile organizate la Balmoral, conform OK Magazine.

Preparatul era servit fără chiflă, ceea ce îl transforma într-o masă bogată în proteine, dar mai săracă în carbohidrați rafinați. Uneori, burgerii erau umpluți cu merișoare, o combinație diferită de cea întâlnită în cazul burgerilor obișnuiți.

Pe lângă aceste preparate, Regina Elisabeta obișnuia să consume și hering afumat la micul dejun. Alegerile sale indicau o preferință pentru mese consistente, bazate pe proteine, menite să îi ofere energie pentru o zi încărcată.

Nutriționista Marilia Chamon, membră în Federația Nutriționiștilor din UK, a explicat că vițelul poate fi o alegere nutritivă, fiind o sursă de proteine de calitate, fier, zinc și vitamine din complexul B.

"Carnea de vițel este de cele mai multe ori puțin mai slabă, oferind în același timp proteine de înaltă calitate, fier, zinc și vitamine B. Îndepărtarea chiflei reduce încărcătura de carbohidrați rafinați, ceea ce poate ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la prevenirea scăderii de energie după masă”, a spus Marilia Chamon.

Obiceiul care o ajuta să mănânce mai echilibrat

Regina Elisabeta avea și reguli stricte în ceea ce privește modul în care lua masa. Aceasta folosea cuțitul și furculița la toate mesele, cu excepția ceaiului de după-amiază.

Potrivit specialiștilor, acest obicei poate contribui la o alimentație mai echilibrată, deoarece încetinește ritmul mesei. Atunci când o persoană mănâncă mai încet, digestia poate fi mai bună, iar senzația de sațietate are timp să apară. Astfel, riscul de supraalimentare poate fi redus.

Disciplina de la masă era completată de alegeri alimentare simple. Regina prefera, în general, mese bogate în proteine și carbohidrați complecși. La gustări, își permitea ocazional ciocolată sau biscuiți, în special în timpul ceaiului.

