Data publicării: 11:29 21 Mar 2026

Nicholas Brendon a murit. Ce boala avea Xander din "Buffy the Vampire Slayer”
Autor: Giorgi Ichim

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Nicholas Brendon, actorul care l-a interpretat pe Xander din "Buffy the Vampire Slayer", a murit la 54 de ani.

Nicholas Brendon, care l-a interpretat pe Xander Harris în serialul "Buffy, vânătoarea de vampiri", a murit în somn din cauze naturale pe 20 martie, a anunțat familia sa.

Nicholas Brendon avea 54 de ani.

"A murit în somn, din cauze naturale. Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa de actor și pentru personajele pe care le-a adus la viață de-a lungul anilor”, a declarat familia într-un comunicat adresat publicației The Hollywood Reporter. 

Familia lui Nicholas Brendon a spus că acesta "urma un tratament medicamentos pentru a-și gestiona diagnosticul”, inclusiv lupta sa cu sindromul cauda equina (CES), și "era optimist în privința viitorului în momentul decesului".

"În ultimii ani, Nicky și-a descoperit pasiunea pentru pictură și artă. Lui Nicky îi plăcea să-și împărtășească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii și fanii. Era pasionat, sensibil și având o dorință nesfârșită de a crea. Cei care îl cunoșteau cu adevărat înțelegeau că arta sa era una dintre cele mai pure reflectări ale personalității sale", au mărturisit ei.

Actrița Alyson Hannigan, care a jucat rolul Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant: "îți mulțumesc pentru ani de râsete, iubire... Te voi purta în gând de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc".

Ce este sindromul cauda equina (CES)

Sindromul cauda equina (CES) este o urgență medicală rară, dar gravă, produsă când fasciculul de rădăcini nervoase aflat la baza măduvei spinării este comprimat. Acești nervi controlează sensibilitatea și mișcarea la nivelul picioarelor, dar și funcția vezicii urinare, a intestinului și, uneori, funcția sexuală.

Semnele de alarmă tipice sunt:

  • durere lombară și/sau sciatică, adesea pe ambele părți
  • slăbiciune sau amorțeală la picioare
  • amorțeală între coapse, în jurul organelor genitale sau anusului
  • dificultate la urinare, retenție urinară sau pierderea controlului vezicii
  • pierderea controlului scaunului sau modificări ale senzației la defecație

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 31 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 53 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 58 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 5 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close