Nicholas Brendon a murit. Ce boala avea Xander din "Buffy the Vampire Slayer”

Nicholas Brendon, care l-a interpretat pe Xander Harris în serialul "Buffy, vânătoarea de vampiri", a murit în somn din cauze naturale pe 20 martie, a anunțat familia sa.

Nicholas Brendon avea 54 de ani.

"A murit în somn, din cauze naturale. Majoritatea oamenilor îl cunosc pe Nicky pentru munca sa de actor și pentru personajele pe care le-a adus la viață de-a lungul anilor”, a declarat familia într-un comunicat adresat publicației The Hollywood Reporter.

Familia lui Nicholas Brendon a spus că acesta "urma un tratament medicamentos pentru a-și gestiona diagnosticul”, inclusiv lupta sa cu sindromul cauda equina (CES), și "era optimist în privința viitorului în momentul decesului".

"În ultimii ani, Nicky și-a descoperit pasiunea pentru pictură și artă. Lui Nicky îi plăcea să-și împărtășească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii și fanii. Era pasionat, sensibil și având o dorință nesfârșită de a crea. Cei care îl cunoșteau cu adevărat înțelegeau că arta sa era una dintre cele mai pure reflectări ale personalității sale", au mărturisit ei.

Actrița Alyson Hannigan, care a jucat rolul Willow Rosenberg, i-a adus un omagiu emoționant: "îți mulțumesc pentru ani de râsete, iubire... Te voi purta în gând de fiecare dată când voi vedea un balansoar. Te iubesc".

Ce este sindromul cauda equina (CES)

Sindromul cauda equina (CES) este o urgență medicală rară, dar gravă, produsă când fasciculul de rădăcini nervoase aflat la baza măduvei spinării este comprimat. Acești nervi controlează sensibilitatea și mișcarea la nivelul picioarelor, dar și funcția vezicii urinare, a intestinului și, uneori, funcția sexuală.

Semnele de alarmă tipice sunt: