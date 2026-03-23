Comorile descoperite de Gabriela Cristea în noua casă din Italia: „ Îmi place să aduc la viață lucrurile care par uitate dintr-o altă epocă"
Data actualizării: 22:34 23 Mar 2026 | Data publicării: 22:33 23 Mar 2026

Comorile descoperite de Gabriela Cristea în noua casă din Italia: „ Îmi place să aduc la viață lucrurile care par uitate dintr-o altă epocă”
Autor: Alexandra Curtache

gabriela cristea3 Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi

Mutarea în Italia s-a transformat într-o adevărată aventură pentru Gabriela Cristea și familia sa. Vedeta a descoperit în noua locuință din Abruzzo mai multe obiecte valoroase pe care intenționează să le readucă la viață.

Gabriela Cristea, alături de soțul ei, Tavi Clonda, și cele două fiice, s-au stabilit temporar în Italia, după ce au achiziționat o casă într-o zonă pitorească. Odată ajunși acolo, au descoperit că vechii proprietari intenționau să ia o parte din bunurile din locuință, inclusiv mobilierul și chiar o motocicletă.

Vedeta a reușit însă să-i convingă să le lase, cel puțin pentru moment, cu gândul de a le recondiționa.

Mobilier pictat manual și obiecte cu istorie

Printre cele mai valoroase descoperiri se numără un set de mobilier pictat manualog, lindă, noptiere și comodă, dar și dulapuri din lemn masiv, o masă lungă rustică, vitrine și birouri vechi.

 „Dragilor am intrat deja în casa noastră. Vreau să vă arăt câteva dintre lucrurile pe care proprietarii voiau să le ia de aici, dar i-am rugat să le mai lase aici puțin poate reușim ca împreună cu ei să le recondiționăm pentru că sunt niște piese de mobilă absolut superbe. Sunt niște piese absolut superbe. Deja am vorbit cu cineva în România și care a recondiționat câteva piese și poate reușim.

Această motocicletă se poate reface în totalitate, bine, am putea să o folosim ca o piesă decor. Știu că acum pare o vechitură ruginită, dar ar putea ieși ceva superb. Voiam să vă arăt această piesă, care este absolut superbă și este și pictată manual. Sunt, de fapt, trei piese. Oglinda, cele două noptiere și un fel de comodă. Asta cred că am reuși să o facem cu ușurință și să arate și super bine. Cât de frumoasă este oglinda. Este un set de piese de mobilier minunat. Mai avem un dulap din lemn, care poate fi pictat. Mai avem multă mobilă, avem și o masă cu picioare scurte, care e din lemn masiv și e foarte lungă. Mai avem aici două piese mari de mobilier, tot din lemn masiv. Oricum se pot reface și astea. În continuare avem o vitrină din același set. Acestea sunt absolut superbe, două noptiere, frumoase tare care vin la set cu un birou. Am mai găsit și foarte multe oglinzi pe care trebuie să le punem cap la cap pentru că sunt niște uși de dulap de fapt. Nu în ultimul rând ne-au lăsat și un cufăr imens în care depozitau multe cărți de copii vechi”, ne-a arătat vedeta într-un clip.

Casa Gabrielei Cristea din Italia

De ce au ales Abruzzo și nu Toscana sau Amalfi

Decizia de a cumpăra o casă în Abruzzo a venit după o analiză atentă a mai multor regiuni din Italia, inclusiv Toscana sau Coasta Amalfitană.

„Inițial, am vrut să facem o investiție în România. În primăvară, am venit în Bari. Am accesat toată coasta de est, eu m-am uitat, eu am făcut research pe Internet pentru toată Italia. Ne-am uitat și în Toscana, ne-am uitat și în zona Amalfitană, dar am zis că în Abruzzo este o zonă care să le împace pe toate”, a mai zis aceasta. 

Viața „la țară”, alegerea pentru familie

Pentru Gabriela Cristea, mutarea nu este doar o investiție imobiliară, ci și un stil de viață. Vedeta descrie experiența din Italia perfectă pentru creșterea copiilor.

„Viața “la țară” este aur curat pentru creșterea armonioasă a copiilor. Casa noastră din Abruzzo ne oferă viață autentică “de țară” din plin. Ne place să ne cățărăm pe toate coclaurile, să cumpărăm mâncare tradițională de la vecini și să ne bucurăm de măreția naturii. Unde mai pui la socoteală ca o să avem și tot confortul, iar casa noastră o să ne privească semeață de pe deal. Vecinii sunt prietenoși și săritori, iar dacă te văd pe lângă casa lor, te și invită să te omenească cu ceva. Vis, paradis!”.

De asemenea, casa vine și cu o grădină de măslini: „În gradina cu măslini…Și unde mai pui că sunt ai noștri… Nu sunt mulți, dar nu asta contează, contează că realizam și construim lucruri împreună, iar fetițele sunt lângă noi să se bucure, dar să și învețe”.

