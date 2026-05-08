DCNews Economie George Simion, despre soluția pentru CE Oltenia
Data publicării: 08 Mai 2026

George Simion, despre soluția pentru CE Oltenia
Autor: Crişan Andreescu

CE oltenia Foto: Facebook CE Oltenia

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi, la Târgu Jiu, că soluția pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) este fuziunea cu Nuclearelectrica și cu Hidroelectrica într-un holding.

'Soluția pentru CE Oltenia este fuziunea cu Nuclearelectrica și cu Hidroelectrica într-un holding, acest holding va permite ca România să ofere cetățenilor, dar și companiilor care produc în România, energie la prețuri accesibile. Suspendarea temporară a procesului de decarbonificare este (..) singura soluție de bun simț. (...) Noi credem că CEO trebuie să continue să existe și niciun loc de muncă nu trebuie să se piardă.

 Această soluție a unui holding între CEO, Hidroelectrica și Nuclearelectrica este pe termen mediu, însă oprirea temporară de decarbonificării poate fi luată în prima săptămâna de guvernare pentru salvarea locurilor de muncă. (...) Suntem de acord cu capitalizarea companiilor prin bursă, (...) dar vrem ca acțiunile la companiile românești să fie deținute în primul rând de fonduri autohtone și de cetățeni români', a precizat George Simion.

Liderul AUR a participat joi, la Târgu Jiu, la evenimentul 'Stop distrugerii energeticii din România' și la conferința 'România între Brâncuși și Eliade', potrivit Agerpres.

