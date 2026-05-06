Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta”

Piața valutară reacționează după schimbările politice și după căderea Guvernului, iar investitorii transmit semnale de neliniște. Leul pierde teren, iar tensiunile din economie riscă să se amplifice într-un moment în care România se confruntă deja cu deficit ridicat, inflație și dependență masivă de împrumuturi externe.

Pe acest fond, avertismentul lansat de analistul economic Dragoș Cabat atrage atenția asupra unei posibile perioade extrem de dificile pentru economia românească.

Dragoș Cabat avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare”

Analistul economic Dragoș Cabat a explicat la B1 TV că evoluția euro depinde direct de stabilitatea politică și de modul în care va fi construit viitorul Executiv.

„Euro se va stabiliza cam aici, la 5.25/5.30 lei, dar să vedem care va fi componența noului Guvern. Dacă lucrurile vor exploda, pe termen mediu și lung, cursul o va lua la vale mult mai tare”, avertizează expertul.

Euro continuă să crească după căderea Guvernului

Banca Națională a României a transmis cotațiile oficiale ale zilei de 6 mai 2026, iar moneda europeană a urcat la un nou nivel ridicat.

Euro a fost cotat la 5,2688 lei, în creștere cu 0,0508 lei.

Această evoluție confirmă faptul că tensiunile politice nu au fost absorbite de piețe, iar incertitudinea continuă să afecteze moneda națională.