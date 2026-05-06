€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Economie Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta”
Data actualizării: 13:25 06 Mai 2026 | Data publicării: 13:25 06 Mai 2026

Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta”
Autor: Loredana Iriciuc

Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta” Cutremur pe piața valutară după căderea Guvernului. Analistul Dragoș Cabant avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare dacă se întâmplă asta” / FOTO: magnific.com @volody10

În ultimele zile, mulți români au urmărit cu atenție fiecare mișcare a cursului valutar, chiar dacă până acum subiectul părea rezervat economiștilor și băncilor. Un euro mai scump înseamnă automat teamă pentru facturi mai mari, rate mai greu de plătit și noi scumpiri în magazine.

Piața valutară reacționează după schimbările politice și după căderea Guvernului, iar investitorii transmit semnale de neliniște. Leul pierde teren, iar tensiunile din economie riscă să se amplifice într-un moment în care România se confruntă deja cu deficit ridicat, inflație și dependență masivă de împrumuturi externe.

Pe acest fond, avertismentul lansat de analistul economic Dragoș Cabat atrage atenția asupra unei posibile perioade extrem de dificile pentru economia românească.

Dragoș Cabat avertizează: „Cursul o va lua la vale mult mai tare”

Analistul economic Dragoș Cabat a explicat la B1 TV că evoluția euro depinde direct de stabilitatea politică și de modul în care va fi construit viitorul Executiv.

„Euro se va stabiliza cam aici, la 5.25/5.30 lei, dar să vedem care va fi componența noului Guvern. Dacă lucrurile vor exploda, pe termen mediu și lung, cursul o va lua la vale mult mai tare”, avertizează expertul.

Euro continuă să crească după căderea Guvernului

Banca Națională a României a transmis cotațiile oficiale ale zilei de 6 mai 2026, iar moneda europeană a urcat la un nou nivel ridicat.

Euro a fost cotat la 5,2688 lei, în creștere cu 0,0508 lei. 

Această evoluție confirmă faptul că tensiunile politice nu au fost absorbite de piețe, iar incertitudinea continuă să afecteze moneda națională.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs euro
analist economic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bursele urcă, prețul petrolului scade, după semnalele că SUA se apropie de pacea cu Iranul
Publicat acum 6 minute
Învățătoare bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Gestul de răzbunare l-a băgat pe bărbat după gratii
Publicat acum 14 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
Publicat acum 16 minute
Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră
Publicat acum 25 minute
Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Cursul euro, spre ce ne îndreptăm. Economistul Adrian Negrescu, sfat pentru români: Cea mai ”sănătoasă” alegere
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close