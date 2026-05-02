Patru elemente de care viitorul ministru al Energiei trebuie să ţină cont

Pe 5 mai va fi dezbătută şi votată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar ulterior fie guvernarea va continua cu un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, dacă moţiunea va pica, fie se va trece la consultări cu partidele la Cotroceni şi la desemnarea unui premier şi a unor noi miniştri.

Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, a spus care sunt elementele de care trebuie să ţină cont viitorul ministru al Energiei, oricare ar fi el.

"În primul rând, e nevoie de o persoană la ministerul Energiei care să aibă cunoştinţele, dar şi tăria şi puterea de a veni şi de a schimba lucrurile de acolo. Sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate într-un mod forte. Să nu uităm că ministerul Energiei este cel care face politici publice, dar este şi reprezentantul statului în acţionariatul unor companii puternice. Şi, în lipsa unei coordonări, aceste companii te încalecă", a declarat Dumitru Chisăliţă.

Patru elemente de care să ţină cont viitorul ministru

"Cred că sunt câteva elemente de care trebuie să ţină cont viitorul ministru al Energiei. Lista e lungă, dar nu avem nici timp, nici resurse umane, financiare, aşa că trebuie să găsim o prioritizare, care să rezolve problemele care există în momentul de faţă.

În primul rând, cred că ar trebui să discutăm şi să rezolvăm o dată pentru totdeauna ceea ce înseamnă managementul defectuos la unele companii din zona de energie, care ar trebui eliminat pentru totdeauna. Ne plângem de preţuri mari, ne plângem că nu se fac anumite investiţii, dar e pentru că avem acest management deficitar.

A doua problemă este cea instituţională. Sunt instituţii cu rol important în energie care nu funcţionează în mod corespunzător, care şi-au dovedit lipsa de credibilitate prin măsurile luate, sau obedienţa pentru anumite grupuri de interes. Şi lucrurile astea trebuie rapid eliminate.

Al treilea lucru este piaţa. Piaţa care, nu doar că nu funcţionează, dar până la momentul de faţă aproape că nu a fost înţeleasă de niciun ministru. Toţi miniştrii, poate una sau două excepţii, au văzut rolul de a se implica, de a deforma piaţa prin acţiunile lor. Ori toate elementele care au deformat piaţa s-au întors ca un bumerang şi au lovit fie sectorul energetic, fie consumatorul, fie chiar România în ansamblul ei. Trebuie să înţelegem că pentru a fi eficienţi nu putem coordona cu pixul, pentru că niciodată nu vom putea surprinde toate situaţiile aşa cum o face piaţa prin multiplele servicii care se desfăşoară la un moment dat.

Şi aş mai puncta un element care cred că e important. Problema legată de transparenţă şi comunicare. Este o altă lipsă care, practic, a caracterizat aproape toţi miniştrii Energiei din România. Atenţie, comunicare nu înseamnă doar să vorbim despre ce va fi în viitor, şi nici doar să spunem lucrurile pozitive. Comunicare înseamnă a prezenta lucrurile aşa cum sunt ele, în mod continuu, fără perdea, şi într-un mod care să creeze încredere a consumatorilor şi a altor actori din piaţă asupra instituţiei şi a persoanei care conduce instituţia", a declarat Dumitru Chisăliţă la Totul despre Bani.