Lichidatorul Euroins pierde la CSC: Mecansimul de reasigurare a fost operațional, în conformitate cu directivele europene

Lichidatorul Euroins ceruse anulare a deciziei Curţii Internaţionale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea şi validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România şi ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023.

Curtea Supremă de Casaţie din Bulgaria confirmă faptul că, la data revocării licenţei companiei, 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidităţi şi adecvarea capitalului, precum şi de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi standardele internaţionale.

CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casaţie să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane euro (66 milioane lei), în esenţă, daune directe pentru clienţii asiguraţi şi părţile vătămate ale Euroins România, anunță Eurohold.

Hotărârea Curţii Supreme de Casaţie pune capăt încercărilor CITR, lichidatorul Euroins România, de a solicita nulitatea contractului de reasigurare şi confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerinţele legislaţiei bulgare şi europene, EIG Re având şi dreptul legal de a reţine prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract, precizează sursa citată.

Euroins România şi EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023. În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar a garantat integral daunele şi cheltuielile cu pierderile EIRO, susţinând astfel solvabilitatea asigurătorului român.

Curtea de Casaţie a respins susţinerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare şi o tentativă de "drenare" a activelor prin intermediul acestuia.

"Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operaţional şi a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casaţie a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operaţional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenţei Euroins România", susține Eurohold, într-un comunicat citat de Agerpres.

în România, Curtea de Apel București a respins contestația formulată de Euroins Insurance Group împotriva raportului CITR privind cauzele și împrejurările falimentului, menținând astfel concluziile lichidatorului, care atribuie prăbușirea companiei în principal unor factori interni, precum neconstituirea adecvată a rezervelor, probleme în gestionarea dosarelor de daună și insuficienta acoperire a cerințelor de capital.