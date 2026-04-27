Data publicării: 13:05 27 Apr 2026

Lichidatorul Euroins pierde la CSC: Mecansimul de reasigurare a fost operațional, în conformitate cu directivele europene
Autor: D.C.

ciocan justitie

Curtea Supremă de Casaţie (CSC) din Bulgaria a respins toate cererile formulate de CITR, lichidatorul societăţii Euroins România Asigurări Reasigurări SA.

Lichidatorul Euroins ceruse anulare a deciziei Curţii Internaţionale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea şi validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România şi ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023. 

Curtea Supremă de Casaţie din Bulgaria confirmă faptul că, la data revocării licenţei companiei, 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidităţi şi adecvarea capitalului, precum şi de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi standardele internaţionale.

CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casaţie să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane euro (66 milioane lei), în esenţă, daune directe pentru clienţii asiguraţi şi părţile vătămate ale Euroins România, anunță Eurohold.

Hotărârea Curţii Supreme de Casaţie pune capăt încercărilor CITR,  lichidatorul Euroins România, de a solicita nulitatea contractului de reasigurare şi confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerinţele legislaţiei bulgare şi europene, EIG Re având şi dreptul legal de a reţine prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract, precizează sursa citată.

Euroins România şi EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023. În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar a garantat integral daunele şi cheltuielile cu pierderile EIRO, susţinând astfel solvabilitatea asigurătorului român.

Curtea de Casaţie a respins susţinerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare şi o tentativă de "drenare" a activelor prin intermediul acestuia.

"Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operaţional şi a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casaţie a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operaţional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenţei Euroins România", susține Eurohold, într-un comunicat citat de Agerpres.

în România, Curtea de Apel București a respins contestația formulată de Euroins Insurance Group împotriva raportului CITR privind cauzele și împrejurările falimentului, menținând astfel concluziile lichidatorului, care atribuie prăbușirea companiei în principal unor factori interni, precum neconstituirea adecvată a rezervelor, probleme în gestionarea dosarelor de daună și insuficienta acoperire a cerințelor de capital.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Japonia, zguduită de un nou cutremur de magnitudine 6,2. Riscul unui megaseism rămâne în atenția autorităților
Publicat acum 11 minute
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni: Prognoza ANM pe regiuni
Publicat acum 18 minute
Zuckerman, despre ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg: Un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă
Publicat acum 33 minute
Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
Publicat acum 48 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 16 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 2 ore si 43 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
