Economia României în 2026. Foto: Pixabay

Cât de aproape este scenariul intrării în recesiune pentru România?

Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi a zis că România se află deja într-o formă de recesiune, însă avertizează că termenul este adesea folosit simplist și nu descrie în totalitate problemele economice actuale.

Invitat la emisiunea „Totul despre bani”, difuzată de DC News și DC Business, acesta a explicat că dificultățile prin care trece economia românească sunt rezultatul unor decizii acumulate în anii de creștere.

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„Noi suntem deja într-o recesiune. Nici nu mai este chiar atât de grav termenul în sine. Definiția recesiunii este una mai degrabă superficială și este folosită în special de piețele de capital. Nu există propriu-zis conceptul acesta în macroeconomie. Este interesant.

Noi vorbim despre două trimestre consecutive de scădere economică. Nici măcar nu este întotdeauna clar dacă discutăm despre trimestre consecutive sau despre comparații de la an la an. Definiția rămâne deschisă. Dar este, în primul rând, o definiție a investitorilor și mai puțin a macroeconomiștilor.

Ca să poți vorbi despre o recesiune adevărată, trebuie să fie una prelungită sau una profundă. Dacă vreți, putem vorbi mai clar despre o corecție economică. Termenul descrie mai bine ceea ce se întâmplă acum.

În fond, este o rebalansare a economiei. Recesiunea poate fi temporară și poate fi cauzată de factori externi sau interni, cum este cazul nostru în acest moment.

Noi avem o recesiune pe care, într-o mare măsură, ne-am fabricat-o singuri, în toți acești ani de politici economice mai puțin înțelepte, eminamente prociclice”, a zis Adrian Mitroi la DC News și DC Business.

Ce înseamnă asta? Mesajul lui Adrian Mitroi

„În loc să strângem rezerve în perioadele bune, am cheltuit. Am făcut exact invers față de ceea ce ar fi făcut un gospodar prudent. Ar fi trebuit să acumulăm rezerve atunci când economia mergea bine, pentru a le putea folosi acum, când ne este mai greu.

Acesta este, de fapt, mesajul pe care vreau să-l transmit: Nu avem rezerve. Statul, indiferent ce politician sau guvern va veni, nu are resurse nelimitate. Să nu ne lăsăm amăgiți de promisiuni, pentru că, în final, cineva trebuie să aducă banii. Și nu sunt banii lor personali.

Ei trebuie să meargă la piețele financiare și să spună: „Vrem bani”. Iar piețele financiare răspund simplu: „De unde îi veți returna? Ați muncit mai mult? Sunteți mai productivi? Ați redus costurile? Ați făcut reformele pe care le-ați promis?” Aici este adevărata problemă”, a zis Adrian Mitroi la DC News și DC Business în cadrul emisiunii „Totul despre bani”.