Data publicării: 13:58 06 Noi 2025

”Nu țineți banii cash” avertizează economistul Mitroi. Cum să câștigi chiar și din 100 de lei/lună. ”Nu e deloc puțin”
Autor: Iulia Horovei

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, românii sunt sfătuiți să urmeze câteva reguli esențiale de educație financiară.

„Intrăm într-o perioadă de compresie și represiune financiară. Va dura și ne trebuie anduranță. Inflația nu ne va ataca doar puterea de cumpărare: nu ne mai cresc salariile, dar e o presiune și pe economiile noastre”, a declarat Adrian Mitroi, profesor de Finanțe Comportamentale, la Digi24.

Cum putem trece peste o perioadă în care, la orice pas, vedem creșteri de prețuri, în timp ce veniturile stagnează? Specialistul oferă câteva sfaturi esențiale pentru a depăși incertitudinile care afectează românii și le umbrește perspectiva de viitor.

Sfaturi de educație financiară

„Să nu renunțăm sub nicio formă” la economiile de 10-15% din venituri, spune Adrian Mitroi, sfatul său fiind să folosim o parte din aceste economii, „măcar 5%” pentru a investi în tehnologie: „ori o nouă meserie, un curs, niște scule noi - reinvestirea banilor”. Ceea ce spune Adrian Mitroi este să investim în noi în locul achizițiilor de Black Friday, în reinventarea muncii, a banilor, în specializarea într-un domeniu.  

Ce să faci cu economiile tale

Dacă ai bani puși deoparte, economistul atrage atenția: ”În primul rând, vă întreb ce obligații aveți. Aveți niște datorii? Cât vă costă creditul? 10-12% din venituri? Și vă sfătuiesc să aveți neapărat un card de credit. Nu mai țineți banii cash în buzunar, nu vă produc nimic. Cu banii cash plătiți datorii scumpe. (...) Prin urmare, vă sfătuiesc:

1. plătiți creditul.

2. nu stați pe cash.

3. folosiți tehnologia bancară - cardul de credit.

4. toți banii cash pe care-i aveți nu-i țineți nici măcar în contul de economii. 

Dacă aveți un card de credit și vă îngrijiți să vă plătiți facturile la timp și aveți un rating bun financiar, un card de credit este suficient pentru ”fondul de urgență”, pe care vi-l impune toată lumea în sfaturile financiare. Nu  aveți nevoie decât de un cash minimal decât pentru confortul psihologic. În rest, toți banii îi dați la plata datoriilor și într-un depozit la 3 luni. În fiecare lună, vă faceți depozit la trei luni, ca să aveți un pic de sprijin din dobândă pentru facturi. Dacă aveți nevoie de câștig îl extrageți, dacă nu, îl recapitalizați. Așa vă chivernisiți un pic bănuții și nu spuneți cum o fac studenții - ”domn` profesor, ce să economisesc cu 100 de lei sau 500 de lei- este prea puțin?”. Nu este deloc puțin, dacă doar atât poți să economisești, este foarte mult”. 

