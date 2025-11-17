Într-un context economic tot mai dificil, românii sunt sfătuiți să aibă grijă de banii lor prin investiții sigure. Deși statul a reușit să atragă în luna noiembrie doar 1,3 miliarde de lei prin titlurile de stat FIDELIS, cu 900 de milioane de lei mai puțin față de sumele strânse în septembrie și octombrie (aproximativ 2,2 miliarde de lei fiecare), economistul Adrian Negrescu asigură românii că acest tip de investiție este unul dintre cele mai sigure.

Titlurile de stat, printre cele mai sigure investiții

„Titlurile de stat sunt cea mai sigură investiție pe care o pot face românii în actualele condiții de inflație. Având în vedere că dobânda este una foarte bună, iar cel mai important aspect, poate, este faptul că toate câștigurile de pe urma titlurilor de stat nu sunt impozitate, spre deosebire de depozitele bancare, de câștigurile din piața de capital sau alte investiții financiare.

În plus, statul îți garantează că-ți va plăti acești bani, indiferent de ce se va întâmpla din punct de vedere economic: dacă am fi într-o criză, într-o problemă de altă natură. Singura mare problemă cu titlurile de stat este că e greu să le vinzi înainte de termen. Cel mai sănătos lucru pe care-l poți face e să le ții până la termenul la care să-ți iei toată dobânda de pe ele, pentru că, altfel, riști să câștigi mai puțini bani decât suma prevăzută inițial în zona dobânzii.

Sfatul meu este ca, atunci când vrem să punem bani deoparte - bani albi pentru zile negre, să ne protejăm de inflație, să investim cât mai diversificat: în titluri de stat, să cumpărăm ETF-uri, adică acțiuni emise în baza unor coșuri de titluri care emulează performanța Bursei de Valori București sau a celor internaționale. Putem investi și în metale rare, precum aur, argint, în titluri emise în baza acestor cotații. Să încercăm, dacă avem cum, să investim în imobiliare. Să ne diversificăm opțiunile, în așa fel încât dacă există pierderi, să fie compensate cu celelalte investiții pe care le facem”, a spus economistul Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

În ce să NU investești. Negrescu: „Te poate duce foarte rapid într-o zonă de pierdere”

„Să pui toate ouăle în același coș e cea mai mare greșeală din punct de vedere investițional. Cea mai riscantă investiție este, din punctul meu de vedere, cea în criptomonede - un vehicul financiar care îți oferă un potențial foarte ridicat de câștig, dar care, de asemenea, te poate duce într-o zonă de pierdere foarte rapid. Mai mult decât atât, foarte mulți români care investesc în zona cripto realizează abia când încearcă să-și transforme aceste criptomonede în euro, dolari sau bani românești, că au de plătit o mulțime de comisioane care le taie mare parte din câștigul pe care-l înregistrează. Nu recomand criptomonedele, pentru că sunt extrem de volatile și nu au niciun fel de reglementare-n spate

Pe de altă parte, sunt unele titluri emise pe piețele de capital, pe care brokerii le propun, și care prezintă, de asemenea, un grad ridicat de risc. Îi sfătuiesc pe români să investească doar dacă au cunoștințele necesare, în așa fel încât să evite niște pierderi foarte mari.

Să nu fim lacomi cu banii noștri, pentru că riscăm să cădem într-o capcană financiară din care să pierdem tot ce am agonisit în ultimii ani. Lăcomia este cel mai mare adversar al investiției, este capcana în care cad prea mulți români, atrași de acest fenomen FOMO (Fear Of Missing Out - teama de a rămâne pe dinafară) - auzind de la vecini, prieteni că au investit în tot felul de scheme piramidale, în acțiuni economice, care, în unele cazuri, te pot duce în situația de a pierde toți banii”, a mai punctat specialistul.

Ediția de noiembrie, a zecea ediție din acest an, a Programului de titluri de stat FIDELIS, s-a derulat în perioada 7 - 14 noiembrie 2025. De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la peste 60,62 miliarde lei, prin intermediul a 492.864 de subscrieri. Contribuția donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depășit 3,84 miliarde lei.

