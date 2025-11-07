€ 5.0860
Data publicării: 11:14 07 Noi 2025

Capcană de Black Friday 2025. Avertismentul lui Asoltanie: Ca pe vremea lui Ceaușescu
Autor: Iulia Horovei

black friday reduceri Sursa foto: https://www.freepik.com, @BillionPhotos
 

Specialiștii avertizează să fim atenți la reducerile de Black Friday, mai ales în această perioadă când sunt tentații la orice pas. Află ce să iei în calcul pentru a face cumpărături inteligente în timpul celor mai așteptate oferte din an.

Cei care așteaptă reducerile de Black Friday trebuie să fie atenți și la capcanele care pot ascunde oferte înșelătoare: „În anumite cazuri, s-ar putea să ne păcălim”, spune consultantul financiar și trainer pe educație financiară, Adrian Asoltanie, la Digi24.

La ce să fii atent când faci cumpărături în această perioadă

„Trebuie să înțelegem că Black Friday e un consumerist la nivel mondial, care se bazează, pratic, pe activarea impulsului de cumpărare în cel mai puternic mod posibil. El apasă trei butoane: creează sentimentul că doar pe 7 noiembrie vei putea beneficia de aceste discounturi - când, în realitate, vedem că există și Black Friday de primăvară, de vară, Black Monday, Black Weekday, tot felul.

Apoi, se mai creează impresia că este doar un număr limitat de produse și mâine nu-l mai găsești. E un sentiment foarte puternic care-i determină pe oameni să aștepte cu atât de mult interes acest lucru, de parcă suntem pe vremea lui Ceaușescu și vineri așteptăm buteliile - și dacă nu le bagă, s-ar putea să nu mai apucăm până luna viitoare.

A treia capcană în care s-ar putea să pice unii este sentimentul că vor face o afacere: dar am presimțirea că vom vedea știri în următoarele zile în care anumite produse nu erau reduse - au fost doar scumpite inițial și, după aceea, au fost ieftinite și au creat această impresie că am cumpărat o super ofertă”, a explicat Adrian Asoltanie. 

acest articol reprezintă o opinie
