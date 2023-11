”A doua mașină a familiei, un moft, o aroganță” spune Iancu Guda. Calcul simplu: Pierzi 10.000 de euro în 5 ani vs. câștigi 15.000 de euro?

”Dacă ne uităm la cifre, avem o populație adultă, activă, de 10 mil. de locuitori (...) și avem, atenție, 9 milioane de mașini înmatriculate în România! Este cea mai mare pondere din Europa, dacă raportăm la segmentul 18 - 65 de ani. Eu cred că avem mai multe mașini decât avem nevoie, din cauza unor dorințe, a unor situații punctuale, a unor momente în viață - când mergem în concediu cu toată familia. Avem familii cu două mașini și vedem că nu ambele rulează al fel de mult. A doua mașină a familiei - chiar și a treia - devine un moft, o aroganță și nu este o decizie financiară care să ne facă bine. Unele familii își permit, pentru că au atât de mulți bani încât au un garaj cu șapte mașini și este o chestie de statut, de moft, poate de pasiune în unele cazuri. Din păcate, altele nu-și permit și aici intervine o problemă: avem mai multe mașini decât avem nevoie” a spus economistul.

Iancu Guda a oferit repere celor care vor să-și achiziționeze o mașină personală: ”Eu am făcut un calcul. Sigur că este subiectiv, pentru că am făcut estimări pe medie. Am pus cap la cap niște date și concluzia este următoarea: dacă nu mergi cu mașina cam 1000 de km pe lună, achiziția este o decizie financiară greșită. Alternativa de a merge cu taxiul este mai ieftină”.

Economistul spune că, în momentul în care-ți cumperi o mașină, blochezi banii dați pe mașină, în primul rând: ”Lumea zice că dacă-mi iau o mașină cu 30.000 și o revând peste 5 ani cu 20.000, am pierdut 10.000. Fals! Ai pierdut 10.000, în primul rând. Dar acei 30.000 dacă-i aveai și nu-i blocai într-o mașină?”. ”A nu bloca 30.000 de euro pe 5 ani, înseamnă, la 10% pe an, cel puțin 15.000 de euro” afirmă acesta, în continuarea argumentației. ”Deci, pe lângă pierderea prețului, mai ai și banii pe care puteai să-i investești și care nu mai lucrează pentru tine. Apoi, a avea o mașină implică și combustibil, întreținere, revizie anuală, asigurări, cauciucuri” a continuat Iancu Guda, pentru ProMotor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News