Pericolul cardului de credit. Adrian Asoltanie: Aici sunt două capcane

Consultantul financiar Adrian Asoltanie avertizează că folosirea cardului de credit de Black Friday poate deveni o capcană financiară, dacă nu este gestionată cu prudență.

Ce pericole ascund plățile prin cardul de credit

În timp ce unii oameni tind să creadă că dobânda este 0%, alții își cumpără lucruri mult mai scumpe doar pentru că rata lunară pare accesibilă, comparativ cu prețul total, pe care îl văd ca fiind ridicat.

„93% dintre români spun că se pregătesc, dar să te pregătești înseamnă să urmărești un produs, să ai cu adevărat nevoie de acel produs - pentru că o capcană de Black Friday e să cumperi lucruri de care nu ai nevoie, doar pentru că e această emoție, e această anxietate.

Trebuie să te pregătești: să urmărești produsul, să știi ce-ți trebuie cu adevărat, să te pregătești financiar pentru această achiziție, adică să fi economisit de-a lungul lunilor sau anilor, să fi pus niște bani deoparte. Pentru că iar o să vedem o statistică după acest Black Friday: că o mare parte din cumpărături se vor face cu cardurile de credit. Asta înseamnă asumarea unor obligații viitoare. Și aici sunt două capcane: când plătești cu cardul de credit, trebuie să ai mare grijă cât din salariile viitoare ți le angajezi în această obligație de plată, mai ales în contextul economic pe care-l trăim acum; trebuie să fii extrem de atent în a-ți asuma cheltuieli viitoare. Vedem concedieri aproape-n fiecare zi - nu 1-2 oameni, ci sute de oameni. A doua capcană: pentru ce-ți faci creditul respectiv? E un obiect care chiar îți trebuie?

(...) Multă lume crede că aceste carduri de credit au dobândă 0%. Ea se aplică doar în anumite situații, când respecți simultan mai multe criterii. Dacă ai depășit un termen de plată, dacă ai sărit o rată, ai întârziat sau ai scos bani cash de la acel ATM, în acel moment dobânzile pot să varieze de la 20-30% până la 60% pe an - pentru un obiect care se devalorizează, depreciază sau se strică”, a declarat specialistul”, a punctat specialistul, la Digi24.

Achiziții din emoție, fără nevoi reale

„Ce m-a surprins parțial în statistici este că pe primele locuri (n.r. în dorințele românilor de Black Friday) sunt televizoarele și fashionul. Dacă sunt lucruri în țara asta, care sunt din abundență și prea multe, ele sunt fix televizoarele și hainele - nu ducem lipsă de astfel de obiecte.

Eu sunt destul de precaut când vine vorba despre cardul de credit, pentru că am mai văzut o chestiune foarte interesantă: când plătesc în rate, oamenii tind să se ducă la produse mai scumpe, uneori la produse mai scumpe decât și-ar permite de fapt. De exemplu, dacă îi spui unei persoane: Ce ai zice despre un telefon de 8000 de lei? Probabil că ar spune: Nu, e prea scump, nu sunt prea mulți bani dați pe un telefon? Dar, în momentul în care același telefon îl împarți pe 36 de rate lunare, persoana o să zică: Doar 250 de lei pe lună? Parcă nu-i așa de mult! Asta e diferența de perspectivă care te poate duce la a-ți cumpăra lucruri mult mai scumpe decât îți permiți de fapt”, a mai spus Asoltanie.