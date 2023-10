Pentru că trăim vremuri grele în care este mai greu să avem stabilitate financiară, DC NEWS l-a contactat pe trainerul în educație financiară Adrian Asoltanie pentru a ne explica cum ar trebui să ne planificăm bugetul lunar, astfel încât să nu ne trezim că am rămas fără bani.

"Dacă vorbim despre o familie, sunt câteva reguli importante. În primul rând, în cuplu, discuția despre bani ar trebui să aibă loc în ziua de salariu și nu la finalul lunii, când se duc banii, pentru că în general la final atmosfera e mai încinsă, banii s-au dus deja, nu mai ai ce să administrezi, ce să mai împarți. De obicei împărțiți vina sau frustrările și reproșurile, atmosfera se încinge și se ajunge foarte ușor la certuri și scandal.

Eu întotdeauna le spun oamenilor să-și ia 5 minute sau 10 minute în ziua de salariu și să încerce să își pună pe hârtie ce urmează să facă cu banii în luna respectivă sau până la următorul salariu și în felul acesta e mai bine să le spui tu banilor tăi unde să se ducă, în loc să te întrebi la finalul lunii pe ce s-au dus. Acesta este un pas extrem de simplu care ajută și la relație, ajută și la gestionarea mai bună a banilor, e transparent, e deschis și e cea mai sănătoasă variantă.

Adrian Asoltanie: Asta ne dezechilibrează financiar!

Al doilea lucru foarte important este să-și facă un buget. Oricine poate să își descarce de la mine de pe site un model gratuit de pe site, care se face măcar o dată pe an. Este un buget care îți calculează atât veniturile, cât și cheltuielile pe un an de zile și atunci familia va avea o imagine mai clară asupra anului financiar pentru că sunt anumite cheltuieli care sunt o dată pe an, cum sunt taxele, impozitele, asigurări, vacanța sau alte cheltuieli care sunt o dată pe an și de obicei oamenii sunt luați prin surprindere de faptul că trebuie să-și schimbe cauciucurile la mașină iarna. Îți iese brusc din buget 1.000-1.500 de lei, te dezechilibrează financiar, după aceea vine și Crăciunul, care și acesta te dezechilibrează, după aceea vin alte cheltuieli din astea anuale și o ducem așa dintr-o surpriză într-o altă surpriză și asta ne dezechilibrează financiar.

"Primul pas, cel mai important"

Când îți faci bugetul este foarte important să te uiți la venituri și să vezi pe câte picioare financiare stai, adică câte surse financiare ai. Ideal ar fi să nu stăm ca o barză într-un picior, adică să nu stăm pe o singură sursă de venit pentru că mai ales în vremurile astea este prea instabil, mai ales că suntem într-un mediu în care avem rate mari la bănci, avem dobânzi mari, avem inflație, avem instabilitate economică și politică, deci e o perioadă în care să ai mai multe surse de venit este mult mai indicat și sigur.

După aceea, trebuie să vezi câți bani îți intră în casă într-un an de zile. Am întâlnit multe cupluri care sunt surprinse ce bani au avut pe mână într-un an de zile și cât de ușor s-au împrăștiat, s-au risipit. După aceea, evident, te uiți la cheltuieli. Începând cu prima ieșire de bani care trebuie să fie partea de economii. Adică în ziua de salariu întâi pui de-o parte 10% și după aceea de ocupi de restul cheltuielilor, acesta este primul pas, cel mai important", ne-a explicat Adrian Asoltanie.

Cum ne facem bugetul

Cât despre cheltuielile care ar trebui să figureze în acest buget, Adrian Asoltanie a spus:

"Restul bugetului includ cheltuieli precum cheltuieli pentru mâncare sau supermarketul, cheltuieli pe medicamente, sănătate, igienă. Sunt mai multe categorii pe care eu în acel buget le-am detaliat foarte clar: cheltuielile cu locuința, la care intră chirie sau rata, plus gaz, curent, apă, internet, telefon, impozite, taxe, reparații etc.

Apoi vin cheltuielile cu mașina, cheltuieli pentru transport, abonament sau ce este, cheltuieli cu datorii, dacă există datorii mărunte gen card de credit, împrumut de nevoi personale... După aceea avem cheltuielile diverse, până acum am avut cheltuielile vitale să zic așa, adică obligatorii, mâncare, sănătate, transport și datorii, acestea sunt nevoile și după aceea avem cheltuielile diverse, dorințele: haine, vacanțe, animale de companie, ieși la un film, ieși la un teatru, gadgeturi etc. Și mai avem o categorie care este cea de bani risipiți: alcool, tutun sau late vicii și tabieturi, sau alte hobby-uri, adică cheltuieli nenecesare".

