China și Serbia, candidat la UE, semnează un acord pentru un "viitor comun" /video

După întâlnirea de la Belgrad, liderul chinez Xi Jinping și președintele sârb Aleksandar Vučić au anunțat că vor "aprofunda și ridica parteneriatul strategic cuprinzător dintre China și Serbia" și vor "construi o nouă eră a unei comunități cu un viitor comun între China și Serbia", scrie Associated Press.

Xi a lansat termenul de "comunitate pentru un viitor comun" cu peste 10 ani în urmă. Deşi este posibil să nu reprezinte o inițiativă specifică, experții cred că are o semnificație de alianță.

"Acum opt ani, Serbia a devenit primul partener strategic cuprinzător al Chinei în regiunea Europei Centrale și de Est, iar astăzi Serbia este prima țară europeană care construiește o comunitate a destinului cu China, reflectând pe deplin caracterul strategic, special și nivelul înalt al relațiilor dintre China și Serbia", a declarat Xi în timpul unei conferințe de presă după semnarea acordului.

The President of Serbia and the President of China signed a Joint Statement on raising partnership.



Vučić: "I am grateful to President Xi for his very clear views on the issue of Kosovo and Metohija, the territorial integrity of the Republic of Serbia.



