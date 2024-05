Fenomen neobișnuit la Moscova în ajunul Zilei victoriei - Video

Capitala s-a acoperit cu o pătură albă, în ajunul Zilei victoriei, cea mai importantă sărbătoare a Rusiei, transmite EFE.

Lapoviţa a fost semnalată încă de marţi în capitala Rusiei, cu 13 milioane de locuitori. Fulgi de zăpadă au căzut în cursul serii, însă miercuri a nins mai abundent. Dacă stratul subţire de zăpadă care s-a depus la primele ore ale dimineţii s-a topit după ce și-a făcut apariția soarele, străzile s-au acoperit din nou cu o pătură albă după-amiază, unde s-a înregistrat un viscol puternic.

Video

☃️ Snow continues to fall in Moscow. There was hail in the north-west of Moscow. ☔️https://t.co/NmQ2GqADfY



❄️Снег продолжает идти в Москве. На северо-западе Москвы прошел град. ☔️#славаРоссии???????????? pic.twitter.com/sJW7M6w8K9