€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Scenariul pe care partidele din coaliție îl evită în criza politică. Analiza lui Bogdan Chirieac
Data publicării: 15:07 02 Mai 2026

Scenariul pe care partidele din coaliție îl evită în criza politică. Analiza lui Bogdan Chirieac
Autor: Iulia Horovei

lideri coalitie de guvernare guvern bolojan grindeanu fritz Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac consideră că actuala criză politică din România este marcată de incertitudini tot mai mari, fiind evocat tot mai des scenariul alegerilor anticipate.

Partidele politice care au format Guvernul Bolojan par că nu vor să mai ajungă la nicio înțelegere, observă analistul Bogdan Chirieac.

Scena politică românească, între reconciliere și alegeri anticipate

În această situație, crede el, singura soluție ar fi organizarea alegerilor anticipate, scenariu pe care formațiunile politice de la guvernare nu vor să îl ia în calcul, având în vedere cele mai recente sondaje care arată AUR ca principal câștigător în preferințele românilor.

„Avem o situație imposibilă. PNL și USR au afirmat, în repetate rânduri, că nu mai vor cu PSD la guvernare, dacă PSD introduce moțiunea. PSD a introdus moțiunea, deci nu mai e cazul. PSD și AUR spun că nu vor împreună la guvernare. Și, pe deasupra, Nicușor Dan ne spune că nu acceptă o coaliție PSD-AUR. 

Singura șansă o reprezintă alegerile anticipate - care și ele sunt imposibile, fiindcă în afară de AUR, care are în jur de 40% în sondaje, adică o dublare a scorului de acum un an și jumătate, toate celelalte partide ar fi pe pierdere mare. Și nu e nimeni nebun să părăsească locul de parlamentar de dragul României, să fim serioși... 

Și dacă AUR câștigă cu 40%, mai bine îl bagi la guvernare de pe acum, că nu o să poți să-l ignori la guvernare. Situația este imposibilă. Să vedem dacă Nicușor Dan va găsi o soluție, dar așa cum stau lucrurile acum, situația politică actuală este fără ieșire. Punct. Doar dacă PSD nu alege să rămână în opoziție și să sprijine un guvern minoritar, ceea ce PSD a spus că nu ar vrea. Le-au dat afară deconcentratele, prefecții, subprefecții, și atunci de ce ai mai câștigat alegerile acum un an și jumătate? Ca să fii în opoziție?!”, a declarat analistul Bogdan Chirieac, sâmbătă, la Realitatea Plus.

Efecte economice serioase din cauza instabilității politice

Chirieac a concluzionat că actuala criză politică are consecințe economice deja vizibile, caracterizând-o ironic drept „o furtună perfectă” în România.

„Este un haos politic cu consecințe economice. Consecințele le vedem deja, vedem cursul și rata dobânzii. O furtună perfectă în România de astăzi”, a conchis Chirieac.

Citește și: • Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
guvern
criza politica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
O mică vedetă pe podium: Maria Gheorghe, Miss Fotogenia, vine la Mi-TH Influencer
Publicat acum 28 minute
Oana Gheorghiu şi Petrişor Peiu se acuză reciproc de minciună pe tema listării companiilor de stat
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Dosar penal după ce un schior a murit într-o avalanşă produsă pe Valea Coştilei
Publicat acum 1 ora si 12 minute
În Bel-Air, o mega-vilă de 400 de milioane de dolari vizează stabilirea unui record național de preț
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 10 ore si 26 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 10 ore si 29 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close