Scenariul pe care partidele din coaliție îl evită în criza politică. Analiza lui Bogdan Chirieac

Partidele politice care au format Guvernul Bolojan par că nu vor să mai ajungă la nicio înțelegere, observă analistul Bogdan Chirieac.

Scena politică românească, între reconciliere și alegeri anticipate

În această situație, crede el, singura soluție ar fi organizarea alegerilor anticipate, scenariu pe care formațiunile politice de la guvernare nu vor să îl ia în calcul, având în vedere cele mai recente sondaje care arată AUR ca principal câștigător în preferințele românilor.

„Avem o situație imposibilă. PNL și USR au afirmat, în repetate rânduri, că nu mai vor cu PSD la guvernare, dacă PSD introduce moțiunea. PSD a introdus moțiunea, deci nu mai e cazul. PSD și AUR spun că nu vor împreună la guvernare. Și, pe deasupra, Nicușor Dan ne spune că nu acceptă o coaliție PSD-AUR.

Singura șansă o reprezintă alegerile anticipate - care și ele sunt imposibile, fiindcă în afară de AUR, care are în jur de 40% în sondaje, adică o dublare a scorului de acum un an și jumătate, toate celelalte partide ar fi pe pierdere mare. Și nu e nimeni nebun să părăsească locul de parlamentar de dragul României, să fim serioși...

Și dacă AUR câștigă cu 40%, mai bine îl bagi la guvernare de pe acum, că nu o să poți să-l ignori la guvernare. Situația este imposibilă. Să vedem dacă Nicușor Dan va găsi o soluție, dar așa cum stau lucrurile acum, situația politică actuală este fără ieșire. Punct. Doar dacă PSD nu alege să rămână în opoziție și să sprijine un guvern minoritar, ceea ce PSD a spus că nu ar vrea. Le-au dat afară deconcentratele, prefecții, subprefecții, și atunci de ce ai mai câștigat alegerile acum un an și jumătate? Ca să fii în opoziție?!”, a declarat analistul Bogdan Chirieac, sâmbătă, la Realitatea Plus.

Efecte economice serioase din cauza instabilității politice

Chirieac a concluzionat că actuala criză politică are consecințe economice deja vizibile, caracterizând-o ironic drept „o furtună perfectă” în România.

„Este un haos politic cu consecințe economice. Consecințele le vedem deja, vedem cursul și rata dobânzii. O furtună perfectă în România de astăzi”, a conchis Chirieac.

