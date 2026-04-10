Semnale pentru România, în contextul din Orientul Mijlociu și NATO. Bogdan Chirieac: Merită salutat
Data publicării: 13:18 10 Apr 2026

Semnale pentru România, în contextul din Orientul Mijlociu și NATO. Bogdan Chirieac: Merită salutat
Autor: Andrei Itu

donald trump, presedintele sua Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre poziționarea României în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și a intențiilor președintelui american Donald Trump cu privire la flancul estic al NATO.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre cum ar trebui să se poziționeze România, în următoarea perioadă, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, aflat în ziua a 42-a, a fluxului de informații care vin din cele două tabere SUA și Iran, precum și a declarațiilor făcute de președintele Donald Trump.

Ce înseamnă pentru România mutarea trupelor americane spre flancul estic al NATO

„În mod evident, România nu trebuie să aleagă între partenerii occidentali. Așa cum suntem acum, suntem bine. Donald Trump a anunțat că vrea să mute trupe în Polonia, România și în Grecia, bine să le ia din Germania, dar nu e o referință directă la NATO. Faptul că America dorește să întărească flancul estic merită salutat. Lucrul acesta trebuie făcut și de aliații europeni, fiindcă aici este punctul de contact cu Federația Rusă și cu războiul din Ucraina. Mai ales zona Mării Negre trebuie întărită foarte mult, din toate punctele de vedere, fiindcă gazul mult pe care îl scoate România este în interesul întregii Europe. România va deveni exportator net în Uniunea Europeană, cu gazul din Marea Neagră. Deci, instalațiile de gaz trebuie protejate. În rest, este acest război al declarațiilor”, a spus Bogdan Chirieac.

Chirieac: Situația din Orientul Mijlociu este pe un trend optimist

„Hezbollah a continuat să atace Israelul, Israelul a ripostat. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran nu a prevăzut și Libanul. Libanul vrea să scape de Hezbollah și să fie un stat independent și suveran, deoarece Hezbollah este stat în stat în Liban. Israelului nu îi convine să fie în război permanent și nu dorește lucrul acesta. Eu zic că lucrurile sunt, totuși, pe un trend ascendent, pe un trend optimist, chiar dacă sunt obstacole. Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă prea puțin, Iranul percepe taxe, iar Statele Unite nu sunt de acord cu taxele. Însă situația este mai bună decât acum o săptămână. Sunt convins că, la un moment dat, se va găsi o soluție. Văd că s-a pornit pe zona aceasta de armistițiu, de încetare a focului. Hai să fim optimiști”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Grevă la o companie aeriană din Europa: Sute de zboruri anulate
Publicat acum 1 ora si 5 minute
SONDAJ DCNews: Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Semnale pentru România, în contextul din Orientul Mijlociu și NATO. Bogdan Chirieac: Merită salutat
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Viorica Dăncilă, la Academia da Vinci: România nu există în plan extern. Trebuia să transformăm criza într-o oportunitate
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Taxa de ”protecție”, cerută de agenții turiștilor pentru a le garanta tariful vacanțelor deja plătite. ”Pentru cine nu știe sau nu citește contractele...”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 7 minute
”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 30 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 8 ore si 17 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
