Semnale pentru România, în contextul din Orientul Mijlociu și NATO. Bogdan Chirieac: Merită salutat

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre cum ar trebui să se poziționeze România, în următoarea perioadă, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, aflat în ziua a 42-a, a fluxului de informații care vin din cele două tabere SUA și Iran, precum și a declarațiilor făcute de președintele Donald Trump.

Ce înseamnă pentru România mutarea trupelor americane spre flancul estic al NATO

„În mod evident, România nu trebuie să aleagă între partenerii occidentali. Așa cum suntem acum, suntem bine. Donald Trump a anunțat că vrea să mute trupe în Polonia, România și în Grecia, bine să le ia din Germania, dar nu e o referință directă la NATO. Faptul că America dorește să întărească flancul estic merită salutat. Lucrul acesta trebuie făcut și de aliații europeni, fiindcă aici este punctul de contact cu Federația Rusă și cu războiul din Ucraina. Mai ales zona Mării Negre trebuie întărită foarte mult, din toate punctele de vedere, fiindcă gazul mult pe care îl scoate România este în interesul întregii Europe. România va deveni exportator net în Uniunea Europeană, cu gazul din Marea Neagră. Deci, instalațiile de gaz trebuie protejate. În rest, este acest război al declarațiilor”, a spus Bogdan Chirieac.

Chirieac: Situația din Orientul Mijlociu este pe un trend optimist

„Hezbollah a continuat să atace Israelul, Israelul a ripostat. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran nu a prevăzut și Libanul. Libanul vrea să scape de Hezbollah și să fie un stat independent și suveran, deoarece Hezbollah este stat în stat în Liban. Israelului nu îi convine să fie în război permanent și nu dorește lucrul acesta. Eu zic că lucrurile sunt, totuși, pe un trend ascendent, pe un trend optimist, chiar dacă sunt obstacole. Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă prea puțin, Iranul percepe taxe, iar Statele Unite nu sunt de acord cu taxele. Însă situația este mai bună decât acum o săptămână. Sunt convins că, la un moment dat, se va găsi o soluție. Văd că s-a pornit pe zona aceasta de armistițiu, de încetare a focului. Hai să fim optimiști”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.